Gazdiképzőt tart a fővárosi állatkert az állatok világnapján

A Szegedi Vadaspark már hetek óta az októberi rendezvényeire készül, nemrég az állatok világnapjára tervezett programokat, és egy mókás Halloween estet is beharangoztak. Most pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert rukkolt elő egy izgalmas októberi hétvégével: 4-e és 7-e között Állatszeretet Fesztivált rendeznek.

Néhány napja mi is megmutattuk hogyan ment bagolyéleteket a fővárosi állatkert speciális osztálya, a nemrég megnyílt Sünispotály, október első hétvégéjén pedig akár személyesen is beleshetnek a madármentés folyamatába. Csütörtökön, pénteken és vasárnap azoknak is érdemes ellátogatni az állatkertbe, akik szeretnének többet megtudni a felelősségtudatos és helyes állattartásról, pontosabban egy gazdiképzőn vehetnek részt a Főkapu téren. A másik legizgalmasabb program a teleszkópos madármegfigyelés lesz, amely során közelről, de mégis zavartalanul lehet belesni a madarak életébe. A rovarok kedvelőinek is tartogatnak meglepetéseket a szervezők, ők mikroszkóp használatával vizsgálhatják meg az apró bogarakat.

A fesztiválon a gyerekeket minden nap alkotó játszóházzal várják, ahol kreatív kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A fővárosi állatkert októberi programsorozatáról részletes információkat ide kattintva találnak.