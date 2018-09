A Schönbrunni Állatkert saját eukaliptusz-ültetvényt hozott létre, hogy ne függjenek annyira az angliai szállítmányoktól, és hogy a koalák friss növénnyel táplálkozhassanak. Egy simmeringi üvegházban kezdték el termeszteni a növényt, mivel eddig hetente kétszer, Angliából érkezett a speciális takarmány.

A 600 négyzetméteres bécsi ültetvényen tízféle eukaliptusz nő, a növényeket magról nevelték, vagy fiatal növényként szerezték be. Utóbbiak a meleg nyárnak köszönhetően olyan gyorsan megerősödtek, hogy az állatkert koalája, Wirri Wirri már csemegézhet is belőlük. Ahhoz azonban, hogy nagyobb mennyiséget is szüretelni tudjanak a növényből, még némi időre van szükség - írták a Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.

Addig is, aki akarja, 15 euróért meghívhatja reggelire Wirri Wirrit. Adományozni a www.herzenspatenschaft.at oldalon lehet, cserébe egy csinos oklevél jár, illetve az adományozó neve felkerül az állatkert honlapjára.

A Schönbrunni Állatkertben jelenleg a hat éves hím koala, Wirri Wirri él, mivel párja, a 18 évével rendkívül idősnek számító Mirra Li idén májusban örökre elaludt. Nem sokáig lesz azonban egyedül Wirri Wirri – a nemzetközi tenyésztési program keretében ugyanis hamarosan fiatal párt kap.