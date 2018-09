Már hiányolják a szarvast, ami a szentendrei kerteket dézsmálta

A Társaság az Élhető Szentendréért facebookos csoport oldalán találtuk a hírt, miszerint egy szarvas éjszakáról-éjszakára visszajárt a szentendrei Tegez utca egyik kertjébe, hogy megdézsmálja az almafákat. Az esetről egy ott élő lakos, Angéla számolt be, a képet viszont egy másik szentendrei készítette. Fanni kutyasétáltatás közben találkozott a sétálgató szarvassal.

"Ő Alfréd, legalábbis én így neveztem el :), mert hetekig minden este rendre, sötétedés után megjelent a kertemben és akkurátusan lezabálta az elérhető almákat. Kiálltam a teraszra, az ő feje az én lábam magasságában volt és beszéltem hozzá. Nem ijedt meg, nem rohant el, rám nézett és evett tovább. Hajnalig molyolt a kertben, legyalulta a fenyőfákat, hogy gyantázza az agancsát, aztán odébb állt" - írta kép alatti hozzászólásában Angéla.

A kommentekből az is kiderült, hogy a szarvas több helyen is járt a Tegez utcában, és mindenhol terített asztallal várták, sőt egyes lakók még csalódottak is voltak, hogy feléjük nem látogatott el a szarvas, vagy valamelyik rokona. Talán majd a következő bőgés idején.