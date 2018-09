Szerelmes lett a Palicsi Állatkert hím vidrája

Talán még emlékeznek a Grizli névre hallgató, barna- és jegesmedve keverékre, aki nemrég búcsúzott a Palicsi Állatkerttől, és párjától Gócótól. A látogatók kedvence Svájcba utazott, ahol egy Alpokaljai rezervátumban él szabadon és játékosan. A vajdasági település állatkertje most egy örömhírrel rukkolt elő - ezúttal új lakók érkeztek hozzájuk.

Goku, a Palicsi Állatkert kiskarmú ázsiai törpevidrája 2 éve él agglegényként kifutójában. Sokáig nem találtak olyan párt neki, akivel ne állna vérrokonságban. Hosszú keresgélés után végre rábukkantak a Belgrádi Állatkert nőstény vidrájára, Pikacsura, aki ideális feleségnek bizonyult. A nőstény nemrég Palicsra költözött Gokuhoz, ahol épp a mézesheteiket töltik. Még a gondozók is meglepődtek rajta, hogy a két vidra milyen gyorsan összeszokott, sőt második nap már puszilkodtak is. Ez a romantikus jelenet egyértelművé tette mindenki számára, hogy ez nem más, mint szerelem első látásra - írják az állatkert híreiben. Az állatok békésen osztoznak az ételen és búvóhelyükün is, sőt, Goku az eddiginél fokozottabban figyeli környezetét, ami azt jelenti, hogy nagyon félti újdonsült feleségét. Az állatkert dolgozói abban reménykednek, hogy hamarosan ez a szerelem gyümölcsözni fog. Talán tavasszal már kis vidrát is lehet látni a kifutóban.

A vidrán kívül más érdekes lakókkal is gazdagodott az állatkert állománya. Három szervál macska érkezett, akiket pár napig még elzárva tartanak a közönség elől. Viszont a setlandi póni már nagy érdeklődéssel fedezi fel új lakhelyét, így őt már meglesheti a közönség.