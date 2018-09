Újraélesztenék az évezredek óta kihalt barlangi oroszlánt

Egy ötvenezer éves barlangi oroszlánkölyök tökéletesen megőrzött tetemére bukkantak a szibériai Jakutföldön. A kölyök egyhónapos lehetett, amikor elpusztult, még túl fiatal volt ahhoz, hogy kinyissa szemét - írja az MTI. A kutatók a Szpartak nevet adták a barlangi oroszlánkölyöknek, amelyről feltételezik, hogy testvére lehet a tavaly megtalált hasonló leletnek, amely a Borisz nevet kapta. A mumifikálódott kölyökről videót is készített a The Siberien Times. A tavaly feltárt oroszlánkölyök tetemének tökéletes állapota a felvételen is jól látszik.

A jakutföldi tudósok svéd, amerikai és brit kollégáikkal folytatják a tetem vizsgálatát. Mind Borisz, mind Szpartak tetemét tökéletes állapotban őrizte meg a szibériai örökfagy. A kölykök maradványai jobb állapotban vannak, mint a térségben három éve talált két másik fiatal barlangi oroszlánok teteme. Amikor tavaly megtalálták Boriszt, Albert Protopopov kutató úgy vélekedett, hogy a lelet növeli a reményét annak, hogy kihalt fajokat klónozással életre keltsenek.