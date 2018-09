Elpusztult a Fővárosi Állat- és Növénykert néhány napos tapírbébije

Elpusztult a nemrégiben született tapírborjú a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A boncolás során a szív- és vázizmok elfajulását, illetve súlyos fokú májelfajulást állapított meg: ezeket az anyai gondoskodás, illetve az állatkerti szakemberek erőfeszítései sem tudták ellensúlyozni.

A kicsi szeptember 2-án, vasárnap látta meg a napvilágot, méghozzá a közönség szeme láttára született meg a Dél-Amerika kifutó hátsó részén. A születés pillanatait, illetve a kicsi első lépéseit a gondozók meg is örökítették, a felvételekből készült kisfilmet mi is megmutattuk önöknek, de az állatkert közösségi oldalán is közzétették.

Az újszülött állat kezdetben elég életerősnek tűnt, és az emlőket is megtalálta, így az Állatkert munkatársai nagyon bizakodóak voltak. A hét végére azonban láthatóan gyengülni kezdett, a kelleténél többet pihent, és végül már az állatorvosoknak is be kellett avatkozniuk, illetve mesterséges táplálással egészítették ki az anyatejet. Mint kiderült, a kistapír olyan egészségi problémákkal született, amelyet az anyai gondoskodás, és sajnos az állatorvosok és a gondozók életmentést célzó erőfeszítései sem tudtak ellensúlyozni. A kicsi szombaton pusztult el, de az Állatkert a bejelentéssel meg akarta várni a boncolási és laboreredményeket. A boncolás során a szív- és vázizomzat elfajulását, súlyos fokú májelfajulást és szemelváltozásokat állapítottak meg.

Bár az állatkerti munkatársakat a várva várt tapírborjú pusztulása nagyon elszomorította, némileg vigasztaló tény, hogy az Állatkertben a közelmúltban különösen sok kölyök és fióka jött a világra, akik mind nagyszerűen érzik magukat - írják az állatkert közleményében.