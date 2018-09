Hóesés lepte meg a Dél-Afrikában élő elefántokat és zsiráfokat

Nem mindennapi jelenséggel kellett szembenézniük Dél-Afrika lakóinak szombat hajnalban, a tájat ugyanis hó lepte el. Bár az országban egyébként sem jellemző a havazás, és a jelenség szeptember első napjaiban kisebbfajta csodával ér fel, arra csak nagyon ritkán van példa, hogy zsiráfoknak és elefántoknak a természetes élőhelyükön a hóval gyűlik meg a baja. Márpedig most ez történt - írja a Sokszínű Vidék.

A behavazott természetben bandukoló, vadon élő állatokról fotók is készültek, amelyek már javában járják a világot, hiszen nem mindennapi látvány a havas faágak közül kikukucskáló zsiráf vagy a sűrű hóesésben bandukoló elefánt sem.

A felvételeket Kitty Viljoen helyi lakos készítette, és töltötte fel az "Africa, this is why I live here" Facebook-csoportba. A fotókat ide kattintva is megnézhetik, egy jó darabig aligha látunk hasonlót.