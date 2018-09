Ételt lopkodó sirályok elhessegetése miatt kapott büntetést egy férfi

Több mint 120 amerikai dolláros, azaz közel 34 ezer forint értékű pénzbírsággal büntettek meg egy férfit, mert ellenkezni kezdett a sirályokkal, akik el akarták enni előle a sajtburgerét.

A pórul járt férfi az Amerikai Egyesült Államok, New Hampshire egyik strandján ült le, hogy megehesse az ételét, csakhogy a sajtburgert a parton röpködő sirályok is megkívánták. A madarak épp a hamburgerből igyekeztek néhány falatot ellopni, amikor a férfi ellenkezni kezdett, és kezével igyekezett elhessegetni a szárnyasokat. A hadakozásban az egyik madarat erőteljesebben megütötte, és kisebb sérüléseket is okozott neki. Az ételért folyó harc végül a rendőrök beavatkozásával ért véget, akik mintegy 120 dolláros pénzbírsággal zárták le az ügyet. Hozzátették, a férfi nem rosszindulatból bántalmazta a madarakat, csak a burgerét igyekezett megmenteni, ezért is úszta meg viszonylag olcsón az esetet – írja az egyik helyi sajtó hírei alapján a horvát Vecernji lap.

A New Hampshire állam törvényei szerint a sirályok védett állatfajok, ezért is jár következményekkel a bántalmazásuk.