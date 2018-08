Ezen a hajókiránduláson garantáltan találkozik delfinekkel

Számos hajókirándulás közül választhatunk a horvátországi nyaralás során, de Mihovil Bašić túrája mindegyiknél nagyobb izgalmakat ígér a turistáknak. A horvát férfi olyan nyílt vízre viszi el vendégeit, ahol garantáltan lehet delfinekkel találkozni. A kalandos kirándulás során a bátrabbak akár be is ugorhatnak az emlősök közé, és együtt úszhatnak velük a természetes élőhelyükön - írja a Slobodna Dalmacija lap.

A horvát túravezető egy éve találta ki, hogy testközelből is megmutatja a turistáknak az Adriában élő delfineket. Ekkor Dolphin watching tour – Murter címmel hirdette meg a kalandos kirándulást, amelyre rengeteg jelentkező volt, közöttük sok magyar turistával a fedélzeten. A túra Vrgada város kikötőjéből indul hetente kétszer, és 2,5-3 órán át tart. A delfinekhez vezető úton Mihovil minden fontos tudnivalót elmond a a turistáknak az emlősök életéről és természetéről, így mire megérkeznek hozzájuk, mindenki jól tudja, hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy ne riassza el a halakat. A túravezető elmondása szerint előfordul, hogy a delfinek egészen közel merészkednek a hajóhoz, és annyira barátságosak, hogy a turisták be is mehetnek közéjük a vízbe, és együtt úszkálhatnak velük. Gyakran a hangjukat is lehet hallani, és a látványos vízi játékuknak is szemtanúi lehetnek a kirándulók.

A túravezető arról is beszámolt a horvát lapnak, hogy a szerencsésebb csoportok láthattak már húsz főből álló delfincsapatot is, de az idei évben három alkalommal az is előfordult, hogy egy delfin sem közelítette meg a hajót. Mihovil arról is gondoskodik, hogy ilyen esetben ne okozzon csalódást a résztvevőknek, kárpótlásul húsz napon belül egy újabb, ingyenes túrát biztosít. Állítólag még senki sem tért haza úgy a hajójáról, hogy nem találkozott volna a lenyűgöző halakkal.

A horvát tengerben egyébként nemrég egy több, mit ötven főből álló közönséges delfincsapat is lubickolt. Velük Észak-Dalmácia vizeiben találkoztak a Kék Világ Kutatóintézet tagjai, ami kész csoda, hiszen a közönséges delfinek már évtizedek óta nem lakják az Adriai-tengert. Ki tudja, talán, ha nagy szerencséjük van, egy hajókirándulás során még ezekkel a ritkán megjelenő delfinfajokkal is találkozhatnak.