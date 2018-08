Bájos videó készült az esetlen zsiráf bébiről - Mindenki neki szurkol!

A bébi zsiráf első lépéseit, vagy inkább első eséseit a „The Wilds" területén sikerült lefilmeznie egy szemfüles látogatónak. A filmecske később a FOX tévécsatorna által indult internethódító útjára.

A The Wilds Észak-Amerika legnagyobb kiterjedésű rezervátuma. Az Ohio állam legdélebbi részén elterülő The Wilds egy óriási szafari park, ahol sok ritka és veszélyeztetett állat élhet szabadon. Találkozhatunk itt orrszarvúakkal, tevékkel, antilopokkal, leopárddal, zebrákkal és persze zsiráfokkal. De sok helyi állatfaj is legelészik a vidéken.

A látogatók nem csak buszos utakra fizethetnek be, ha ellátogatnak ide, hanem egyéni lovastúrákon, horgászós szafarin, drótköteles parklátogatáson, lepke farmokon és nyári táborokon, illetve éjszaki túrákon is részt vehetnek.

Ez a non-profit szafari park már csak azért is fantasztikus, mivel 1940-től 1980-ig az egész területet kizsigerelték a szénbányászat miatt, vagyis a semmiből alakult vissza virágzó természeti parkká. Ebben a környezetben látta meg a napvilágot az a kis zebra is, akinek első lépéseiről készült videó bejárta a világhálót. A bájos videót feltöltése óta több mint 14 millióan látták. A kis zsiráf 2018. július 10-én született. Nemét tekintve hím és a Masai névre hallgat. Születését pár szerencsés látogató még láthatta is. Ekkor készült a felvétel. Bár a kis zsiráf azóta már nem is olyan kicsi, a videó még mindig elvarázsolja az embereket, ahogy minket is.