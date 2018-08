A már csak hazánkban élő, rákosi viperákkal találkozhat szombaton

Szeptember első szombatját hazánk legveszélyeztetettebb gerincesét, a rákosi viperát ismerhetik meg közelebbről. Az érdeklődőket a Rákosivipera-védelmi Központban és a Szegedi Vadasparkban várják, ahol többek között megtudhatják, hogy mi alapján különböztethetjük meg a viperákat az ártalmatlan siklóktól, és testközelből is találkozhatnak kihalás szélén álló kígyókkal.

A Rákosi Vipera Napján megrendezett programok szeptember 1-én 10:00 -től 16:00 óráig tartanak. Szegeden az ott bemutatott viperák mérésére is sor kerül, így közelebbről is szemügyre vehetik a mérés idejére kesztyűs kézben tartott példányokat, valamint a Magyarország Gyíkjai Vándorkiállítást is megnézhetik.

Akik a Rákosivipera-védelmi Központban szeretnének megismerkedni a ritka számban megjelenő kígyókkal, azokat 10:00 órakor, Kunpeszéren, az élelmiszerbolt előtt várják. Az előadásokon a védelmi program munkatársai igyekeznek eloszlatni a mérges kígyókkal kapcsolatos tévhiteket, valamint arra is rámutatnak, hogy a rákosi vipera nem véletlenül szorul rá az emberi segítségre: a múlt században ugyanis az intenzív mezőgazdálkodás élőhelyeinek eltűnését eredményezte, és a szándékos pusztítás is hozzájárult ahhoz, hogy a kihalás szélére sodródjanak. A rákosi vipera eredetileg Ausztriától Bulgáriáig előfordult, de már mindkét országból, sőt korábbi élőhelyéről, Romániából is teljesen eltűnt, ma már csak Magyarországon lehet találkozni velük.

Az állatvédők azon dolgoznak, hogy fennmaradjon a szóban forgó viperafaj, ennek érdekében 14 éve végeznek tenyészprogramot. Idén a Viperaközpontban 25 nőstény több mint 260 élő kis viperát hozott a világra, ezzel 2800 fölé nőtt az eddig, a védelmi projekt során tenyésztett egyedek száma.