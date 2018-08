Most már keselyűfiókát is láthatnak a Szegedi Vadasparkban

A Szegedi Vadaspark gyűjteményének egyik legnagyobb büszkesége az a fakó keselyű pár, amely egy államközi együttműködés keretében érkezett Szerbiából, ahol egyébként Muja, a világ legidősebb aligátora is él. A fiókakorukban folyóból kimentett madarakat nem lehetett szabadon engedni, így előbb a palicsi állatkertbe helyezték el, ahol rövid ideig az a cirkuszi medve is élt, akinek jórafordult életéről mi is írtunk. A keselyűk is jó kezekbe kerültek, őket most már a Szegedi Vadasparkban lehet megnézni.

A madárpár jól érzi magát új lakhelyén, ezt az is bizonyítja, hogy idén tavasszal kikelt az első, önállóan kikeltetett keselyű fiókájuk a Vadasparkban. Nem véletlen, hogy eddig nem verte nagydobra ezt a fontos eseményt az Állatkert, így akarták ugyanis biztosítani a nyugalmas, zavartalan költést. A keselyűfióka szépen cseperedik, most már nagyságában utolérte szüleit, bár viselkedése még nagyon fiókás, és elég esetlen. Idő kell ahhoz, hogy a szüleire jellemző határozottsággal kapjon szárnyra - írják a Szegedi Vadaspark hírében.

A fakó keselyű az Európában is előforduló keselyűfajok egyike, amely hatalmas területen elterjedt Ázsia középső részétől Észak-Afrikáig, Európában az Ibériai-félszigeten, az Alpok vidékén és a Balkánon, igaz, az egyedsűrűsége nagyon alacsony. A kontinensünkön összesen kb. 32-34 ezer pár él, egyes területeken kihalt. Magyarországon kóborló egyedeivel lehet nagy ritkán találkozni. Leginkább a mérgezések veszélyesek rájuk, pontosabban a ragadozók elpusztítására kihelyezett mérgezett tetemek, valamint az állattenyésztésben használt gyógyszerek is gátolhatják a szaporodásukat.

A nagyméretű madarak kifejezetten dögökkel táplálkoznak. A monogám párok magas fákra és sziklapárkányokra rakják fészküket, 1-2 tojásuk viszonylag hosszú idő alatt, kb. 50 nap alatt kel ki, majd 4 hónapos korukban repülnek ki a fiókák. A Vadaspark első szülőkkel nevelkedő keselyűfiókáját a látogatók is megleshetik.