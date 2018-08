Korábban arról számoltunk be, hogy a neves Thomas Cook brit utazásszervező vállalat, az utolsó olyan élményparkkal is megszakította a kapcsolatot, amelyik orkákat (gyilkos bálnákat) tart fogságban, emberek szórakoztatása céljából. Most pedig az illegális állattenyésztéssel szemben léptek fel brit törvényhozok és májusban előterjesztették, hogy aki a jövőben hat hónaposnál fiatalabb kölyökkutyát vagy kismacskát akar vásárolni, örökbe fogadni, annak közvetlenül a tenyésztőkkel vagy állatmenhelyekkel kell majd kapcsolatba lépnie.

A szigorítás célja, hogy gátat szabjanak a szaporításnak - írja az MTI. A hatóságok figyelmét 2013-ban a Lucy nevű kutya esete hívta fel a botrányos tenyésztőtelepekre. Az akkor ötéves kutyát egy walesi kutyatenyészetből menekítették ki. Az állat súlyos beteg volt: szűk ketrece miatt elferdült a gerince és epilepsziás lett. Lucy 2016-ban pusztult el. Az eset nyomán kampány indult a Lucy-törvény elfogadásáért, amellyel meg akarták tiltani, hogy harmadik féltől kerüljenek kereskedelmi forgalomba az állatkölykök. A törvényt támogató petíciót csaknem 150 ezren írták alá.

A mostani tiltással biztosítható lenne, hogy a kis állatok élete jól kezdődjön, azok az emberek pedig, akik nincsenek tekintettel az állatok jólétére, többé ne részesüljenek a szörnyű üzlet hasznából. Azt már október 1-től megtiltják, hogy az engedéllyel rendelkező állatkereskedők nyolc hetesnél fiatalabb kutyát és macskát árusítsanak. Angliában egyébként kevesebb mint száz kereskedőnek van engedélye.