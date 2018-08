Mi lehet cukibb a szurikátánál? Két kölyök szurikáta

Már évek óta megkérdezik a Szegedi Vadaspark látogatóit, hogy melyik a legnagyobb állatkerti kedvencük és jöhettek zsiráfok, gepárdok, kis pandák, a szurikáták első helyét egyik állat sem sodorta veszélybe, talán még az idén érkezett elefántok sem.

A két lábra állva apró emberkéknek tűnő kis ragadozók bemutatója akkor a legnépszerűbb, mikor nemrég született apróságok is láthatóak benne. Idén két kis szurikáta kölyök születésének örvendhettek a látogatók, amelyek a jelek szerint csak féltestvérek, különböző anyától származhatnak. A nevelésükben az egész csapat szerepet vállal, ahogy a szurikáta családokban ez megszokott. Ennek a látogatók is tanúi lehetnek, hiszen egyre több időt tölt a család az üregeiken kívül - írják a Szegedi Vadaspark híreiben.

A szurikáták Dél-Afrikában élő kisragadozók, amelyek főként rovarokkal, apró gerincesekkel, tojásokkal táplálkoznak, de sok növényi eredetű táplálékot is fogyasztanak. Egyik kedvelt csemegéjük a skorpió, amit persze a Vadasparkban rovartáplálékkal helyettesítünk. Szorosan együttműködő családokban élnek, amelyek egymással azonban időnként véres harcokat is vívhatnak. Kiterjedt üregrendszereket ásnak, amely védelmet biztosít számukra a ragadozókkal szemben. Hasonlóan a rágcsáló prérikutyákhoz, a szurikáták is őrszemeket állítanak, amelyek felegyenesedve figyelik a veszélyt, és azonnal az üregeikbe menekülnek, ha bármi gyanúsat észlelnek. Bár a vadasparki erdőben több olyan állat él, amely akár veszélyes is lehetne rájuk, a figyelmüknek köszönhetően sosem történt „baleset".