Aranykezű tamarin ikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban

A furcsa kinézetű állatok leginkább kesztyűt viselő, mesebeli koboldokra hasonlítanak, hiszen bundájuk sötét színű, arcuk szőrtelen, fülük pedig elálló - csupán aranybarna kézfejük töri meg a sort. A faj tudományos neve (Saguinus midas) is utal jellegzetes külsejükre, hiszen Midász királynak a legenda szerint minden arannyá változott a kezében.

A szülőállatok 2016-ban, a nemzetközi törzskönyvi program keretében érkeztek angliai és egy másik magyarországi állatkertből. Az apa és az anya is gondos szülőnek bizonyul, hiszen probléma nélkül növekednek a jelenleg 3 hetes kölykök - írta közleményében a Sóstó Zoo.

Bár a karmosmajom-félékhez tartozó állatok igen apró termetűek, mindössze húsz centisek és csupán fél kilósak, a szülők méreteihez viszonyítva az utódok nagy méretűek– születéskor fejenként körülbelül tíz dekagrammosak – , ezért a kölykök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét.

Az apró testméretnek azonban nagy előnye van. Az állatkák a dél-amerikai esőerdők legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahova a rájuk fogukat fenő ragadozók már nem tudják követni őket, ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. A gyümölcsök mellett előszeretettel fogyasztanak gerinctelen és kisebb gerinces állatokat. A fák lombkoronaszintjén élő tamarinok madárcsicsergésre emlékeztető hangja messzire elhallatszik, vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak.

A Nyíregyházi Állatpark jelenleg a karmosmajmok öt faját tartja, melyek mindegyike az Európai Tenyészprogram keretében érkezett. A természetben, élőhelyük elvesztése veszélyezteti őket leginkább, a fajok közül több a kihalás szélén áll. Az illegális befogásuk és kereskedelmük szintén problémát jelent populációikra nézve, ezért az európai állatkertek összefogtak a megmentésük érdekében és koordinált programokban szaporítják őket.