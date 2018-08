Színes állatos programok lesznek országszerte az Állatkertek éjszakáján

Hetedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, amelyhez ebben az évben országszerte 12 állatkert csatlakozott. A nagyközönséget mindenütt változatos programokkal, látványetetésekkel és más, a szokásos állatkerti látogatáshoz képest rendkívüli látnivalókkal várják augusztus 31-én, a nyár utolsó péntek estéjén.

Az ország 11 településén, összesen 12 állatkertben várják az érdeklődőket az VII. Állatkertek Éjszakáján, amely augusztus 31-én, azaz a nyár utolsó péntekén kerül megrendezésre. Ezen az estén Budakeszin a Budakeszi Vadaspark, Budapesten a Fővárosi Állat- és Növénykert és a Tropicarium, Debrecenben a Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje, Győrött a Xantus János Állatkert, Jászberényben a Jászberényi Állat- és Növénykert, Kecskeméten a Kecskeméti Vadaskert, Miskolcon a Miskolci Állatkert és Kultúrpark, Pécsett a Pécsi Állatkert, Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, Szegeden a Szegedi Vadaspark, Veresegyházán pedig a Medveotthon kínál különleges programokat a nagyközönségnek.

A belépti díjak helyszínenként eltérőek, de a fővárosban, illetve annak vonzáskörzetében lévő három helyszínre, azaz a Budakeszi Vadasparkba, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe és a Tropicariumba az intézményenkénti külön jegy mellett mindhárom helyszínre érvényes kombinált jegy is váltható. A fővárosi kombinált jegy ára 4200 Ft, 14 éven aluli gyermekeknek 3200 Ft. Aki az este folyamán nem tudja mindhárom helyszínt felkeresni, a jegyeket a Tropicariumba és a Budakeszi Vadasparkba másnap, illetve harmadnap, azaz szombaton és vasárnap is felhasználhatja.

A részletes intézményenkénti programok és egyéb kapcsolódó információk az egyes állatkertek a saját honlapjukon is közzéteszik. Röviden az alábbiakra számíthatnak a látogatók augusztus 31-én.

Budakeszi Vadaspark

A Budakeszi Vadaspark különleges, szakvezetéssel egybekötött éjszakai kirándulásra invitálja a látogatókat. A napnyugta után induló túrákon az érdeklődők betekintést nyerhetnek az éjjeli állatok titkos és kalandos életében. Hasonló izgalmakat rejt az erre az alkalomra kialakított Vakkaraván ügyességi pálya, amin végigjárva bárki megismerkedhet az éjszakai erdő rejtett kincseivel. A Tapi-zoo interaktív játszópultnál a vállalkozó szelleműek próbára tehetik érzékszerveik kifinomultságát, így megtapasztalva az állatok éjszaki üzemmódját. A Pangea Egyesület pedig a természetvédelem és az éjszakai állatvilág rejtett és érdekes összefüggéseit világítja meg.

Ezen az estén a kapukat 19 órakor nyitják ki, belépőt 22 óráig lehet vásárolni. Legkésőbb 23 órakor az állatok nyugovóra térnek, ekkorra utolsó látogatónknak is el kell hagynia a Vadaspark területét.

A program főbb indőpontjai: 19 óra Kapunyitás; 19 és 24 óra között Pangea; 19 és 24 óra között Tapi-Zoo; 19.15 Szakvezetés; 19.30 Medve látványetetés, 19.45 Állati jó bemutató; 20.00 Farkas látványetetés; 20.00 Vakkaraván; 20.30 Hiúz látványetetés; 21.00 Róka látványetetés; 21.00 Állati jó bemutató; 21.30 Sakál látványetetés; 21.30 Vakkaraván; 22.00 Szakvezetés.

Fővárosi Állat- és Növénykert

Augusztus 31-én, a nyár utolsó péntekének estéjén a Fővárosi Állat- és Növénykert is különleges programokkal várja a nagyközönséget az Állatkertek Éjszakája alkalmából. Az eseményre váltott jeggyel érkezők előtt az Állatkert főkapuját 19 órakor nyitják meg, a programok is ekkortól kezdődnek, és tartanak folyamatosan késő estig. Jegyet váltani és belépni 23 óráig lehet, a Varázshegy 23.15-kor, az állatházak 23.30-kor zárnak, és éjfélig kell elhagyni az Állatkert területét.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Sörényeshangyász- és matakókölykök mutatkoztak be az Állatkertben

Az Állatkertek Éjszakáján Magyarország legrégebbi állatkertje minden korábbinál gazdagabb és változatosabb programkínálattal várja a nagyközönséget. A kert különböző pontjain két tucatnál is több helyszínen folyamatos, illetve előre meghirdetett időpontban megtartandó bemutatókra kerül sor. A programok között lesz esti fóka show és elefánttorna, „randevú" a cukormókussal és a szakállas agámával, színpompás alkony a Lepkekertben, életre kelő homokszemek és „jégbe zárt" vadállatok, lángidomárok és fényvarázslat is. A Nagyszikla belsejében található Varázshegyben az őstenger titkaival, a mélység óriásaival, a levélvágó hangyák és a denevérek életével lehet megismerkedni, de lesz kígyóles, ízeltlábú bemutató és állati helyszínelés is.

Az idei év egyik újdonsága az Állatkert május közepén megnyílt játszóparkja, a Holnemvolt Vár. Az Állatkertek éjszakáján természetesen ezen a területen is számos programmal készülnek a szervezők. Lesz élő zenedoboz, kalandozás a Hetedhét Palotában, robogó kisvonat a csillagos éjszakában, és persze szédítő körforgás a vurstli zónában. A belépőjegyhez a látogatók két-két zsetont is kapnak, amelyeket a Holnemvolt Vár zsetonnal igénybe vehető extra programjaira lehet beváltani.

Jegyek 3800 forintos, illetve 14 éven aluli gyermekek esetében 2800 forintos áron válthatók. Ugyanerre az estére érvényesek a kombinált (tehát a Budakeszi Vadasparkba és a Tropicariumba is felhasználható) jegyek is. A jegyek már augusztus 9-től kezdve megválthatók. A részletes programkínálat a helyszínekkel és időpontokkal az intézmény honlapján olvasható.

Tropicarium, Budapest

A Tropicariumban egész hétvégén tart a móka; augusztus 31-én 20-24 óra között az alábbi programokkal várják a látogatókat:

20:30 kőhal etetés

21:30 aligátor etetés

22:00 kígyó etetés

22:30 muréna etetés

20:00 - 23:50 ingyenes cápás és halacskás arcfestés és csillámtetoválás.

Aki pénteken másik állatkertben jár és csak szombaton vagy vasárnap tud ellátogatni a Tropicariumba (a kombinált jegyek ezen a két napon is érvényesek - nyitva tartási időben), azt az alábbi programokkal várják:

2018.09.01.

10:30 keselyűteknős etetés

11:30 rája etetés

11:45 majometetés

14:00 galléros gyík etetés

2018.09.02.

10:30 keselyűteknős etetés

11:30 majom etetés

14:30 nagy (cápás) akvárium halainak, rájáinak etetése alagútról, tengeri félköríves kiülőről.

Nagyerdei Kultúrpark, Debrecen

Az idén 60 éves intézmény, az ország első vidéki állatkertje kezdettől fogva részt vesz az Állatkertek Éjszakája kezdeményezésben.

Augusztus 31-én, pénteken 20 órától gazdag, látványos programmal és sok újdonsággal várják az esti eseményre látogatókat. Ebben az évben is egy új állatbemutató kerül átadásra a Pálmaházban.

Az est folyamán az állatkert dolgozói segítségével bátorságpróbát tehetnek, ehető rovarokat, virágokat, majomkenyeret is kóstolhatnak a vállalkozó kedvűek. A szokásos látványetetések mellett póni lovagoltatással, jávai lövőhal bemutatóval várják a látogatókat.

Érdemes sétát tenni a Vidámparkban is, ahol a játékok éjszaka is üzemelnek. A Kisvasút egész este, külön részvételi jegy váltása nélkül üzemel.

Az este folyamán a kézműves sátorban játékszereket, apró használati tárgyakat és egyéb emléktárgyakat készíthetnek a kilátogató családok tagjai.

További információk a honlapon.

Xantus János Állatkert, Győr

Győrben, a Xantus János állatkertben augusztus 31-én pénteken meghosszabbított nyitva tartással 22 óráig várják a látogatókat. A hangulatos fáklyákkal megvilágított sétányokon izgalmas programokkal vár mindenkit a Xantus János Állatkert. Az Állatkertek Éjszakája külön programjai 16 óra után kezdődnek. A látogatókat különleges vezetéssel egybekötött látványetetések után – csak ezen az estén – meg tudják figyelni, ahogy a ragadozók becserkészik a zsákmányukat, mivel a jaguár, a tigrisek és medvék mellett, nagyszerű látványosságként, az oroszlán éjszakai falatozására is várják a közönséget.

A hüllőház mellett bátorságpróbát tehetnek az erre vállalkozó látogatók, ahol a „Tapizoo láda" kincsein kívül a „nem szeretem" állatokkal, kígyókkal és csótányokkal is találkozhatnak. Az este folyamán sejtelmes hangulatú állatbemutatóval is készülünk az érdeklődőknek, ahol majd testközelből meg lehet ismerkedni a zoo show sztárjaival.

Kecskeméti Vadaskert

Az állatkert 18.30-kor nyitja meg kapuit.

Ezen az egyedülálló estén a Kecskeméti Vadaskert egésze fáklyák fényeivel lesz megvilágítva, igazi vadvilág hangulatot idézve, és színes, élménydús programok, családias hangulat, valamint hűsítő környezet várja mindazokat, akik az év e különleges állatkerti estéjén Kecskemét város vadaskertjébe látogatnak el.

Az este szakvezetéses látványetetésekkel indul, ahol többek között vidrák, majmok, tigrisek, oroszlánok, medvék, mosómedvék, rókák etetését és bemutatását tekinthetik meg az érdeklődők, továbbá egy-egy helyszínen a növényevő vadak etetésébe is bekapcsolódhatnak a látogatók. Ezt követően – a Vadaskert régi terve és álmaként - a Csörömpölők Együttes lép az állatkert színpadára, ahol egy nagyszerű, szórakoztató-megmozgató „Vendégeink az állatok, essen le az állatok!" című koncert veszi kezdetét.

Az estén több helyszínen is érdekességek és izgalmak várják a Látogatókat: lesz hüllő-show, trófeabemutató, madárbemutató, törpekecske-simogató, nyuszi-simogató, ajándék arcfestés, állati tapogató-zoo, éjjeli hangulatzenélés tücsökciripeléssel és bagolyhuhogással.

A gyermekeket esti homokozó, aszfaltkréták, légvárak és trambulinok várják.A büfében nosztalgia sós perec kapható majd. Pénztárzárás 22.45-kor. A Vadaskert 23.30-kor bezárja kapuit.

Miskolci Állatkert és Kultúrpark

Az idei Állatkertek Éjszakája augusztus 31-i miskolci rendezvényén a Miskolci Állatkert és Kultúrpark a természetes élővilágot is szeretné közelebb hozni Látogatóihoz - az állatkerti éjszakai életmódú állatok (pl. mosómedve, borz, farkas, leopárd, tigris) etetése és a "nemszeretem" állatokkal való találkozás mellett. Az Állatkert elhelyezkedését kihasználva - a Bükki Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület munkatársainak közreműködésével - a program résztvevői a szomszédos Bükk-hegység rovarvilágával, rovarevő faunájával, éjjeli ragadozómadaraival is ismerkedhetnek.

A programra elővételi jegyek is válthatók és a feljutáshoz városi ÉJszakáZOO buszokat biztosít az MVK Zrt.

Pécsi Állatkert

A Pécsi Állatkert életében az állatkertek éjszakája már több esztendeje az év leglátogatottabb és legizgalmasabb napja. Szeretnénk, ha ezt élményt minél több látogató minél kényelmesebben élné át, ezért idén két egymást követő éjszakán (augusztus 31. és szeptember 1.) is megrendezik a teljes programot. Mind a két nap 17-23 óráig tart majd a kavalkád, ahol lesznek éjszakai látványetetések és madarászbemutató, vezetett túrák, csillagvizsgálat, tűzzsonglőr bemutató, retró gyerekmozi (mesés diavetítés), zenés gyermekszínház, éjszaka hangjai minikoncert (klasszikus zene), tapizoo, bátorságpróba, kincskeresés és családi kézművesfoglakozások. Jegyek elővételben a rendezvényt megelőző napig kaphatók az állatkert pénztárában 10% kedvezménnyel. Az előzetesen belépőt váltó látogatók számára külön bejáratot biztosítunk!

Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló

A Tisza-tavi Ökocentrum Magyarország vízi és vízparti állat- és növényvilágát mutatja be. Ezen az éjszakán - rendhagyó módon – meglepetés programokkal is találkozhatnak a látogatók.

- "Holdfénytúra" az akváriumok kékesen derengő világába – idegenvezetéssel- „Ember a vízben" látványos búvármerülés

- A gyakorlott búvárok előzetes regisztrációt követően – külön díj ellenében – korlátozott létszámban óriás tokokkal, a vizákkal merülhetnek Európa legnagyobb édesvizű akváriumába.

- Kishajós kirándulások 19:00 óráig óránként túravezetővel.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Trambulinrengeteggel bővült a sarudi vizes élménypark

Medveotthon, Veresegyháza

Szeret borzongani? Augusztus 31-én akkor jön el az ideje ennek, amikor a pénztárosok már hazamentek... A veresegyházi Medveotthonban a látogatás 19 és 24 óra között ingyenes.

Medvevicsorgás? Farkasüvöltés? Hollókárogás? Igazi vérfagyasztó hangulat lesz a medveparkban. Lesz még továbbá éjszakai lovagoltatás betyárokkal, cukorágyú és családi éjszakai ügyességi verseny értékes ajándékokkal. Zseblámpa erősen ajánlott!