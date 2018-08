Videón cukiskodik a Nyíregyházi Állatpark mini vörös panda ikerpárja

Tegnap helyes kis fotókat mutattunk olvasóinknak a Nyíregyházi Állatpark 9 hetes vörös panda ikerpárjáról, amely már csak azért is számít szenzációnak, mert a vörös macskamedve néven is ismert faj nagyon ritkán szaporodik zárt tartási körülmények. A bundás kölykök rekord gyorsasággal növekednek, mostanra gyakorlatilag szüleik miniatűr másai. A kislány pandák egyre érdeklődőbbek a külvilág iránt is, így a szerencsésebb látogatók hamarosan láthatják is őket. Ameddig azonban erre nincs lehetőségük, nézzék meg az alábbi, róluk készült videót, amely az állatpark közösségi oldalán jelent meg: