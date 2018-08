Cápák vagy holdhalak riogatják a turistákat Budva közelében?

Az utóbbi időben több budvai lakos, és néhány, Bečići nyílt vizein halászó horgász is arról számolt be, hogy cápát látott a tengerben. A szakértők szerint azonban a laikusokat a holdhal tévesztette meg, amely ilyenkor imád a víz felszínén napozni. Miközben sütteti magát, az a szokása, hogy kidugja a vízből a hátán lévő uszonyát. Ez az uszony pedig nagyon hasonlít a cápáéhoz, megtévesztő lehet - írja a montenegrói Vijesti lap.

Pánikra tehát semmi ok. A cápákkal gyakran összetévesztik a holdhalakat, pedig utóbbiak teljesen ártalmatlanok az emberre nézve. A montenegrói tengerben úszkáló nagy holdhalak egyébként a csontos halak legsúlyosabb példányai, átlagban ezer kilót nyomnak, de egy nagyobb példány akár a 2300 km-os testsúlyt is elérheti. Ezek a halak medúzákat esznek, és ha jut nekik elegendő táplálék, akár három méter hosszúra is megnőhetnek.