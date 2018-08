A napok óta tartó kánikulát az állatok is ugyan annyira rosszul viselik, mint az emberek. Ha nem figyelünk oda eléggé akkor a 30 Celsius-foknál magasabb nappali csúcshőmérséklet idején házikedvenceink is hamar hőgutát kaphatnak, ami hosszú távon pusztulásukhoz is vezethet. Ezért íme néhány tanács, amivel elkerülhetjük a legrosszabbat.

Mindig legyen az állatok előtt elegendő víz és egy árnyékos hely a pihenéshez: Bár a kutyusok esetében a vízfogyasztás mennyisége sokban függ a táplálék nedvességtartalmától, ilyen melegben azért ők is iszank rendesen. Fontos, hogy mindig legyen lehetőségük friss vizet inni. Akár kint vannak akár a lakásban, ajánlott, hogy biztosítsunk nekik valamilyen árnyékos helyet is.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület közleménye szerint a kutyák önszántukból soha nem mozognak a tűző napon, ha mégis ezt kell tenniük, mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. Mivel a kutya nem tud izzadni, ez komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amelyre ráfekve hűtheti magát.

Az állatokat jó esetben kora reggel, vagy késő délután, estefelé vigyük sétálni: Ahogy nekünk is kellemesebb a séta, ha hűvösebb az idő, úgy a kutyáknak, házimalacoknak, nyusziknak is sokkal jobban esik. A kutyusoknál a nagy rohangászásokat fogjuk vissza, ha pedig kirándulni megyünk célozzunk be egy kutyabarát strandot vagy egy sekély és biztonságos folyópartot is, ahol kellőképpen lehülhetnek.

A háziállatokat soha ne hagyjuk egyedül az autóban, még nyitott ablaknál se, és érdemes arra is figyelni, hogy a naptól felhevült aszfaltot is kerüljük el hiszen az állatok mancsa nagyon érzékeny, könnyen égési sérülés lehet a séta vége.

Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját, de a lakás besötétítése, és a ventilálás is segíthet a meleg átvészelésében. A háziállatok mellett a haszonállatokra is fokozott figyelmet kell fordítani a hőség idején.

Ha megtörtént a baj, és kedvencünk intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe pedig sötétebb a megszokottnál, illetve rosszabb esetben rövid görcsrohama van, akkor hőtorlódásról vagy hőgutáról lehet szó. Ilyenkor a gyors folyadékpótlás, a végtagok és a mellkas átmaszírozása, valamint az állatorvosi segélykérés életmentő lehet.