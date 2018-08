Partra sodródott, 18 méteres bálnát tereltek vissza az óceánba Mexikóban

Izgalmas természeti jelenségeknek lehetnek szemtanúi azok a turisták, akik épp a mexikói Cancún partjain süttetik magukat. Tegnap írtunk arról, hogy a golffű nevű barna alga ellepte a közkedvelt üdülőhely partjait, ma pedig az MTI hírei között arról olvastunk, hogy Cancuntól nem messze, a Contoy sziget partján sodródott a partra egy 18 méteres barázdásbálna.

A hatalmas állatot nem volt egyszerű visszavonszolni a nyílt vízre, a mentésében összesen negyven ember vett részt: halászok, szakértők és a helyi turizmusban dolgozók is segítettek az állat mentésében. Kötelet vontak a bálna köré és annak segítségével húzták vissza a tenger mélyebb részére, ahol aztán hagyták elúszni. A barázdásbálna a második legnagyobb ma is élő állatfaj, elérheti a 26 méteres hosszúságot is.