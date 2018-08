Kecskemekegéstől lesz hangos Kecskemét

650 éves évfordulója alkalmából Kecskemétet ismét elözönlik a kecskék.

Nemrég új, színpompás poligonkecske lett a város új szimbóluma, nem meglepő tehát, hogy a hamarosan induló Hírös Hét Fesztiválon is központi szerepet kapnak a mekegő négylábúak. Izgalmasabbnál izgalmasabb kecskés programok és meglepetések várnak az idelátogatókra augusztus 25-én, szombaton - írja a Sokszínűvidék.

Lesz kecskebemutató, kecskefejés, és a kuriózumnak számító világrekord-kísérlet kecsketejivásban. A cukifaktormérőt valószínűleg a valódi kecskefogat akasztja majd ki, ami a Hírös Vágta felvonulását vezeti majd fel.

A világrekord-kísérletre a nap végén kerül majd sor, amikor 650 jelenlévőnek lesz lehetősége részt venni a kecsketej-ivásban - mindannyian egyszerre kortyolhatják a kecsketejet.

Ha a kecsketejet nem szeretik, ajánlunk egy ennél sokkal jobb mókát: üljenek kecskefogatba! Akár a kecskefogatáról ismert Tóth Edina szekerére is felpattanhatnak, aki szánentáli kecskéivel: Zsigával és Matyival érkezik a rendezvényre. Hogy az állatok a megszokottnál is vidámabban húzzák a fogatot, megkínálhatják őket levelekkel teli akácfaággal is, hiszen ez a kedvenc eledelük.