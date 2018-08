Így hűsölnek az állatok a Budakeszi Vadasparkban

Az állatokat is hasonlóan megviseli a tartós hőség, mint minket embereket. A tomboló kánikulában a Budakeszi Vadaspark állatgondozói éppen ezért jégbe fagyott gyümölcsválogatással könnyítik meg a vadaspark lakóinak életét. A hűsítő finomságok nem csak ínycsiklandó csemegeként szolgálnak, de a nyári melegben a könnyen felboruló vízháztartást is stabilizálják, amire kiemelt figyelmet kell fordítani az otthoni kedvencek esetében is.

A Budakeszi Vadaspark szakemberei ezzel a gesztussal többek között az állatok egészségét fenyegető hőség veszélyeire figyelmeztetnek. Az állatoknak kínált „gyümölcsfagyik" ugyanis nem csak játékos csemegék, de a belső hűtést, és a vízpótlást is elősegítik.

Hasonlóan az emberekhez, az állatok számára is kiemelten fontos a vízháztartás folyamatos egyensúlya, ráadásul a meleg időszakban az állatok akár a testtömegük egyötödének megfelelő mennyiségű vizet is elfogyaszthatnak. A vadaspark állatgondozói ezért nyáron napi több alkalommal is feltöltik az itatókat friss, tiszta vízzel, amiben akár fürdőzhetnek is az állatok.

A hőségben az állatok etetése is több odafigyelést igényel: a szakemberek kevesebb húst és több lédús takarmányt biztosítanak a vadaspark lakóinak, így sok dinnye, alma, barack, bogyós gyümölcs is fogy ilyenkor.

A vadasparki állatgondozók folyamatosan felhívják az állatbarátok figyelmét, hogy ne a déli napon vigyék sétálni kedvenceinket, és a tűzforró, felhúzott ablakú autóban semmiképpen se hagyják ott az állatot.

A házban élő kedvencek esetében pedig a folyamatos folyadék utánpótlás mellett egész nap kiemelten fontos biztosítani a megfelelő szobahőmérsékletet és légmozgást.