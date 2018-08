Megbüntetik az állatokat etető látogatókat a pekingi állatkertben

Járőrök fogják ellenőrizni a pekingi állatkertben, hogy a látogatók betartják-e az állatok etetésének tilalmát, emellett feladatuk lesz az is, hogy a látogatókat felvilágosítsák a helyes viselkedésről az állatkertben - írja az MTI.

Az intézmény előírása szerint átszámítva kettő- és négyezer forintnyi bírságot kell fizetnie annak, aki megszegi az etetési tilalmat, az állatoknak ugyanis árt az emberi eledel. Az állatkert lakói különben is megfelelő tápértékű, elegendő élelmet kapnak gondozóiktól, és az állatok etetésével a látogatók megtörik a táplálkozási egyensúlyt, emésztési zavarokat, gyomorrontást vagy még súlyosabb problémákat okoznak nekik. A látogatóknak lehet, hogy érdekesnek tűnik étellel felkelteni az állatok figyelmét, de érdemes elgondolkodni az ezzel járó következményeken is: 2015-ben például a sanghaji állatkertben három szarvas is elpusztult, mert a látogatók ehetetlen anyagokat, köztük műanyag zacskót dobtak be élőhelyükre.

A pekingi állatkertben csak a zsiráfok pavilonjában és a gyerekeknek kialakított simogatókban szabad etetni az állatokat, ezeken a helyeken a gondozók biztosítanak megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet az etetésre. Nemrég Magyarországon is felhívták a figyelmet a vízi-madarak etetésének veszélyeire.