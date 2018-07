Látott már kiselefántot zuhanyozni? És sörényes hangyászt?

Ha még nem látott csobbanó sörényes hangyászt, vagy zuhanyozó elefántot, akkor ma lehetősége lesz rá a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ma délután 13 órakor ugyanis vizes élményekben részesítik az ott lakókat. Elsőként az elefántok zuhanyoznak, majd megnyitják a hűsítő fali szökőkutakat az orángutánoknál, végül azt is megnézhetik, hogy van-e kedve fürdeni a sörényes hangyásznak. Az állatkert dolgozói a látogatókra is gondoltak, nekik párakapukat állítottak fel.

A kánikula idején az állatkertek közösségi oldalai is hemzsegnek a pancsoló állatoktól. A fővárosi állatkert például a vízben hűsölő sörényes hangyászról osztott meg egy fotót. A képen látható Isabela így használja ki a strandidőt:

De a budapesti állatkert nyolc és fél hónapos kiselefántjánál talán nincs is cukibb látvány - Arun amikor csak lehet, a labdáját is magával viszi a medencéjébe. A vízben pedig olyan otthonosan mozog, hogy a gondozói már a mélyvízbe is beengedik, ahol egy felnőtt elefánt is eltud merülni. A kiselefánt vízi játékát a látogatók is jó eséllyel megnézhetik, hiszen a nagy melegben nem ritkaság Arun csobbanása.

A Budakeszi Vadaspark barnamedvéjén is már csak egy hideg zuhany segíthet a forróságban. A vastag bundájában nagyon melege lehet, ezért ő is úgy döntött, hogy nem áll ellen a víz frissítő csábításának.

Úgy fest, a Budakeszi Vadaspark szárnyasai sem vetik meg a vizes élményeket - ez a kacsa épp a kifutójában található tó vízét próbálgatja:

A Nyíregyházi Állatpark orrszarvúját az egyik látogató kapta lencsevégre, amint épp a tóban lazít. Ő is úgy gondolja, hogy a vízben kellemesebb, mint a szárazföldön.