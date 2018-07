Nem tud befogadni minden megunt állatot a Szegedi Vadaspark

Ne vásároljon meg azonnal mindenféle állatot, amelyet hirtelen megkedvel - erre figyelmeztetnek a Szegedi Vadaspark dolgozói, ugyanis ők sem tudnak minden megunt állatot befogadni - olvasható a Szegedi Vadaspark hivatalos webolán.

Leginkább a hüllőktől válnának meg a gazdik, amikor költözésre kerül sor, vagy éppen kinövik a terráriumukat. Így került a Vadasparkba a képen látható, hosszanti csíkos kaliforniai királysikló is, akit Üllés településen találtak a szabadban, valakitől kiszökhetett - feltételezik a gondozók. Miután kiderült, hogy a csúszó-mászó szelíd, hasznos munkatársa lett a zoopedagógiai részlegnek, azóta számos hüllőbemutatóban is szerepelt.

A Vadaspark legfrissebb jövevénye szintén egy szökevény, ő a gazdija terráriumából lépett le. A megtalálása után úgy döntöttek a tulajdonosok, hogy inkább a Vadasparkban helyeznék el. Így gazdagítja a hüllők állományát a kisméretű óriáskígyó, a királypiton, aki nem veszélyes, viszont nemzetközi védelem alatt áll.

A látogatók időnkét felajánlanak gyíkokat, kaméleonokat is, de az sem ritka, hogy teknősbékákkal jelennek meg. Ez utóbbiak a legnépszerűbbek a hobbiállattartók körében, de ők is okozzák a legnagyobb gondot. Pontosabban azok, akik úgy vesznek görög vagy mór teknőst, hogy nem rendelkeznek olyan CITES-igazolással, amely bizonyítaná, hogy nem a vadonból származnak az állatok. Európában ugyanis ezen fajok különleges védelmet élveznek, így az is bűncselekményt követ el, aki hazahoz egy kempingsátor mellett döcögő teknőst, mert annyira megtetszik neki - hívták fel a figyelmet a Vadaspark dolgozói. Azt is elmondták, hogy a megunt állatokat olykor helyhiány miatt kell visszautasítaniuk, ezért arra szólítanak fel mindenkit, hogy csak akkor vásárolják meg a hüllőket, ha hosszú távon gondoskodni is tudnak róluk.

A napokban arra is felhívták az állatvdők a figyelmet, hogy tilos etetni a vadasparkok vízimadarait, mert ez akár halálos is lehet a számukra.