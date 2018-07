Több, mit ötven főből álló delfincsapat lubickol Észak-Dalmácia vizeiben, ami kész csoda, hiszen a közönséges delfinek már évtizedek óta nem lakják az Adriai-tengert. A Kék Világ Kutatóintézet tagjai és a Kornati Nemzeti Park munkatársai a napokban bukkantak rá a delfinekre, akikkel két órát töltöttek együtt, hogy megvizsgálják korukat és viselkedésüket - írja a horvát Večernji lap.

A csapatban delfinbébik és fiatal szülők is vannak. A kis delfinek édesen játszadoznak szüleik között és látzsólag mindannyian egészségesek - közölték a kutatók. Azt is elmesélték a horvát lapoknak, hogy a delfinek nem idegenkednek az emberektől - hajójukhoz is egészen közel merészkedtek, sőt vidáman ugrándoztak, mintha csak azt sugallnák, hogy "de jó újra hazatérni". A közönséges delfinek időszakos megjelenése viszont sajnos még nem jelenti azt, hogy véglegesen visszaköltöztek volna az Adriára. Két évvel ezelőtt is jártak már itt vendégségben, de néhány hét után elhagyták a térséget. Egy éve pedig óriás bálnák is voltak átutazóban Horvátországban. Ők a Mali Losinj-i öböltől öt és fél kilométerre úszkálva hívták fel magukra a figyelmet. Az új jövevények a Kornati szigetcsoport közelében töltik idejüket, amely népszerű turisztikai helyszín. Ha szerencséjük van, akár még találkozhatnak is velük hajókázás közben. A Kornati Nemzeti Parkot egyébként azért is érdemes meglátogatni, mert épp egy jelentős felújításon esik át.

A fiatal delfincsaládok érkezése arra utal, hogy az Adriai-tengerben - még ha rövid időre is - de találnak életteret. A delfinfaj időszakos jelenléte pedig reményt ad a helyieknek, hogy a faj egykor végleg visszatérhet az Adriára.