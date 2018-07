Ez az édes gólyahasonmás, a gólyatöcs lett a 2019-es év madara

Hosszú, vékony lábaival, méretes fekete csőrével, és a gólyához hasonló formájával, valamint tollazatával nyerte meg az interneten indított szavazás résztvevőit a gólyatöcs. A mini gólya hasonmás több mint 3,5 ezer szavazattal lett a 2019-es év madara, ami azt jelenti, hogy jövőre a megszokottnál jóval nagyobb figyelmet kap - élőhelyét fokozottan védik majd és bemutató filmet is készítenek róla - írja a sokszinuvidek.24.hu.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben szavazásra bocsájtja az év madara kiválasztását. Idén a gólyatöcs mellett, a nagy pólingra, és a fölfelé ívelő csőrű gulipánra lehetett voksolni. A gólyatöcs magasan verte a másik két versenyzőt, így könnyűszerrel állhatott a dobogó élére, 3617 pontjával.

Ez a madár egyébként nem állandó lakosa Magyarországnak. Tavasszal, március-áprilisban érkezik meg a trópusi Afrikából, a költési időszak végén pedig már korán útra kel, többségük augusztusban el is hagyja hazánkat, tehát ez a madár csak nyaralni jár hozzánk. Persze az üdülést nem pihenéssel tölti, hanem szorgos fészekrakással, és fiókáinak kiköltésével, felnevelésével. A gólyatöcs egyébként rendszeresen fészkelő madár nálunk, a költőpárok száma az adott év csapadékviszonyaitól függően 200-1000 pár között alakul. Mivel jövőre ők az év madarai, a természetvédők nagy figyelmet fordítanak az élőhelyük, azaz a szikes tavak megőrzésére, és az egykori fészkelőhelyeik rehabilitációjára is. Még az idén egy fajbemutató anyagot is készítenek róluk.