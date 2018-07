Sörényeshangyász- és matakókölykök mutatkoztak be az Állatkertben

Már a közönség is megcsodálhatja a Fővárosi Állat- és Növénykertben született sörényeshangyász- és matakókölyköt.

A Dél-Amerikában honos sörényes hangyász második alkalommal szaporodik Budapesten, ahol ezt a fajt már az 1890-es években és bemutatták, de utána több mint száz év szünet után 2014-ben fogtak bele ismét a tartásukba. Az első kölyök,a ki a Bejgli nevet kapta, 2016-ban született, de ő azóta már felcseperedett, és egy csehországi állatkertbe költözött. Bejgli kishúga, Flódni viszont még csak öthetes, és napjának nagy részét azzal tölti, hogy anyukája hátán csimpaszkodva viteti magát.

Az ugyancsak dél-amerikai elterjedésű matakó tulajdonképpen a tatuk egy faja, s mint más tatuk, a matakók hátát is csontos páncél borítja. Ám a matakó az összes többi tatutól különbözik arra, hogy lényegében teljesen képes összegömbölyödni, szinte szabályos golyóvá. Budapesten 2015 óta tartanak matakókat, s most először kölyök is született náluk: a május végén született kis matakó egyébként hím, és ugyancsak egy süteményről kapta a nevét: Briósnak hívják.

A sörényes hangyász és a matakó mellett a Fővárosi Állat- és Növénykert sok más lakójánál is gyermekáldás volt az elmúlt hetekben, hónapokban, így a közönség különösen sok állatnál láthat cseperedő kölyköket, fiókákat. Többek között az elefántoknál, a gorilláknál, a gyűrűsfarkú makiknál, a zebráknál, az ormányosmedvéknél, a vízidisznóknál, a muntyákszarvasoknál, a kenguruknál, a flamingóknál és a koronásdarvaknál is.