Tapírbébi és kis dromedár ejti ámulatba a győri állatkert látogatóit

Két állattal is gazdagodott nemrég a győri állatkert, a kis tapírfiúval, Chillivel és egy dromedár kislánnyal, aki a Csilla nevet kapta.

Ettől a héttől már mindketten láthatóak is a közönség számára, mivel végre szabadon futkározhatnak a kifutójukban – tudtuk meg az állatkert híreiből. Chili, a tapírbébi hétfőn reggel jöhetett ki először a Dél-Amerika kifutóba. Itt hamar megismerkedett a többi állattal, persze anyukája féltő gondoskodása mellett. Igazi kistapír természetét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mama mellett ő is azonnal megmártózott a nagymedencében. A tapírok ugyanis nagyon jó úszók, ha menekülni kényszerülnek, szívesen bújnak el a víz alatt. A napokban Chili is nagyokat lubickolt a reggeli melegben. Neki még minden újdonság; anyukája, Mandula terelgetése mellett fedezi fel a világot, ezért csak apránként, és óvatosan barátkozik a látogatók tömegével. Anyatejet fogyaszt, ezért még nem szabad etetni a zoo csemegével.

Csilla, a kis dromedár is szorosan édesanyja mellett ismerkedik a kifutójával. Igazi, kecses kislány, aki csokibarna színével, nyakig érő, hosszú lábával és hatalmas szempilláival varázsolja el a látogatóit. A látogatók szerint tündéri látványt nyújt, ahogy vékony lábain, igyekszik lépést tartani a többiekkel.

A kis dromedár makk egészséges, de fejlődéséhez a gondozók segítségére is szükség van. Anyukája teje nem bizonyult elegendőnek, ezért az állatkert dolgozói kezdettől segítenek az etetésben - cumisüvegből táplálják a kicsit. Róla egyelőre nem közöltek fotót az állatkert közösségi oldalán, talán azért, mert az apróság még szégyellős a kamerák előtt. Élőben viszont megleshetik minden nap 10.00 és 19.00 óra között.