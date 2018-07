A szülők, Samu és Luna a tavalyi évet követően ebben az évben is kistapírral ajándékozták meg a Debreceni Állatkert látogatóit. A vasárnap született több mint 6 kg-os , csíkos, pöttyös testű tapír bébilány 13 hónapnyi vemhességet követően látta meg a napvilágot. Az örömhírt a Debreceni Állatkert hivatalos oldalán közölték a látogatókkal. Azt is elárulták, hogy már látható a kis tapír, aki szüleivel gyakran kimerészkedik a kifutójába. A jövevénynek egyelőre nincs neve. Ez az Állatkert hagyományának tudható be, miszerint a látogatók keresztelhetik el az újszülötteket. A dolgozók már várják a frappáns ötleteket.

A tapírok száma főként élőhelyük zsugorodása miatt nagyon megfogyatkozott az utóbbi években, ezért a Debreceni Állatkert is csatlakozott néhány éve az Európai fajmegmentési programhoz. Ennek köszönhető, hogy 2011 óta dél-amerikai tapírokkal is találkozhatnak Debrecenben.