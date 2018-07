Kíváncsi rá hogyan tanulnak a Budakeszi Vadaspark lakói? Megnézheti!

Látványos állatidomítást mutatnak be a Budakeszi Vadaspark idomárai. Amennyiben még nem látták hogyan tanulja meg egy róka mikor kell leülnie, vagy milyen leckéket vesz egy vadmacska mielőtt utazik, akkor most erre is lesz lehetőségük.

A vadasparktól ma kaptuk a közleményt melyben arról írnak, hogy egy új interjúsorozattal készülnek a nagyközönségnek. Az első részben a kulisszák mögé leshetnek be a kíváncsiskodók, miközben épp a barnamedvét, a hiúzt vagy a sakált oktatják, de azt is megnézhetik, hogy hogyan tanulnak a mosómedvék, a nyestkutyák vagy a rókák. A tréningeken láthatják majd, hogy a gondozó és az állat között mekkora bizalom alakul ki, és azt is, hogy miként bírkózik meg a kiképző a vadállatok váratlan reakcióival. A vadaspark lakóit leginkább a hasukon keresztül lehet megtanítani a helyes viselkedésre, ezért a jó tanulóknak sok jutalomfalat jár. Aki megtanulja a nevét, illetve megmutatja a hasát, hátát vagy a mancsát ha arra kérik, az a kedvenc ételéből falatozhat, tehát a Budakeszi Vadasparkban megéri jó diáknak lenni. A kiképzést azért is szeretik az állatok, mert ezáltal nem unalmas a napjuk, és felesleges energiáikat is levezethetik.

A tréningeket mindig a csúcson hagyják abba, amikor az állat még szeretne együttműködni. A gyakorlás kifelé is látható eredményének pedig a látványetetés számít, amit hetente 10 alkalommal, rögzített időpontban (a nyilvános tréningek időpontja is itt olvasható) végznek a vadaspark dolgozói, de az oktatás részt mindenki a saját magának osztja be - mesélte Burányi Virág, a vadaspark szakképzett állatgondozója.