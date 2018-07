Hosszú szempilláival ejti ámulatba látogatóit az újszülött antilop

Hosszú szempilláival és ártatlan tekintetével varázsolja el látogatóit a belgrádi állatkert legújabb jövevénye, ez az újszülött antilop. A kis gida mindössze néhány napja született pontban este 8 órakor. A kis állat makk egészséges és nemrég a közönségnek is bemutatkozott, amikor épp a korai napsütésben heverészett az udvarában leterített szalmán. Az állatkert dolgozói megörökítették a kis antilop sziesztáját, és a cuki fotót meg is osztották a park közösségi oldalán, ahonnan az újonnan született emlős híre is származik.

Az antilop gida a belgrádi állatkert 82. születésnapjára időzítette az érkezését. A gondozók ennél szebb ajándékot nem is kaphattak volna erre az alkalomra.