A négyes bengáli tigris ikrek Felsőlajos legcukibb lakói

Szépen cseperedik Mohini, Begum, Jazmina és Tippu a négy fehér bengáli tigris kölyök a felsőlajosi Magán Zoo Állat- és Szabadidő Parkban - írja Facebook-oldalán a Kecskemét közeli településen található állatkert az egy hím és három nőstény apróságról, akik május 12-én születettek.

A hím neve Mohini, a jelentése mágikus - a park gondozói a különleges fehér bundájáról nevezték el, amit csak a kistigris fején látható négy sötét pötty díszít. Az egyik kislány a Begum - jelentése főrangú hölgy - , a másik a Jazmina, és a harmadik a Tippu (borravaló) nevet kapta – utalva arra, hogy a négy apróság közül ő volt a leggyengébb az első hetekben.

Születésük után ugyanis mindössze két napot töltöttek mamájukkal, Shakirával, akinek ez volt az első vemhessége. Miután a gondozók látták, hogy soknak bizonyul az anyagtigrisnek a négy kölyök gondozása, ezért csak Tipput hagyták vele együtt a legelső időben, de aztán vissza is kellett venniük a gondozóknak, mert nem volt képes ellátni őt sem Shakira. Mára azonban a többiekhez hasonlóan Tippu is megerősödött, a múlt héten pedig az állatkert munkatársai már mind a négy apróságot meg tudták mutatni a látogatóknak. Sőt, azóta minden nap délelőtt 11 és délután 14 órai kezdettel látványetetéseket is tartanak a parkban.

A kis kölykök születése már csak azért is különleges esemény, mert fehér tigrisek csak nagyon kis számban élnek a Földön. Ma a világ állatkertjeiben fellelhető összes fehér tigris egyetlen fehér hímtől, Mohantól származik, aki 19 éves korában 1969. december 19-én pusztult el - olvasható a felsőlajosi állatkert Facebook-oldalán.