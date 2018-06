Koala és pillangó barátsága - szívmelengető videó terjed a világhálón

Egy ausztráliai koala maci és egy színes pillangó meghitt pillanatairól készült videó terjed a közösségi hálón. A cuki filmkockákat a Buzz Feed Animals tette közzé Facebook-oldalán néhány nappal ezelőtt. A kisfilmet már több százezer ember látta, ezrek osztották meg világszerte, és sokan hozzászólás nélkül sem bírták végignézni a képsorokat. Hogy önök se maradjanak le az édes történetről, megmutatjuk a videót!

A két barát Ausztráliában, a simbioi város parkjában talált egymásra. A Sidney közelében található kis várost már az 1970-es évek közepén érdekes állatfajok lakták. A jövevényekről egy család gondoskodik évtizedek óta. A parkban szumátrai tigris, gyűrűs farkú maki, panda maci és számos kisebb majomfajta is megtalálható. Néhány éve pedig koalák érkeztek, nem is akármilyenek – imádni valók, békések és nyitott szívűek. A koalák jó természetéről tanúskodik a különleges pillangó-koala barátság is, amely lenyűgözte a közönséget.