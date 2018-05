Elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba

2018. május 16-án két óriási kamion fordult be a Szegedi Vadaspark bejárata elé: ekkor érkezett meg a három ázsiai elefánt Németországból új otthonába.

A három fiatal bika, Shah Rukh és Shanti, két tízéves hím az osnabrücki állatkertből érkezett ide, az ötéves Taru pedig Hannoverből. A látogatók először gyereknapkor, május 27-én vehetik szemügyre őket.

Jelenleg az elefántok szoktatása folyik, és környezetük kicsinosítása is: e tekintetben a vadaspark meglepetéssel készül a "premier" napjára. A Szegedi Vadaspark történetének eddigi legnagyobb, 480 millió forintos beruházással, uniós támogatással felépült elefántháza öt állat tartására alkalmas. Hideg időben az elefántokat a hatméteres belmagasságú belső kifutóban láthatják a vendégek, az épülethez pedig az ország legnagyobb 7 ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik. A tervek szerint később elefánttehenek is érkeznek a Tisza-parti városba, és az állatkert a tenyészprogramba is bekapcsolódik.

További részleteket a vadaspark honlapján talál.