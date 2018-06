A legjobb kutyamúzeumok szerte a világban

Nemrég írtunk arról, hogy a németországi Passauban múzeumot nyitottak a tacskóknak. A hír hallatán rendesen meglepődtünk, pláne amikor rájöttünk, hogy nem ez az egyetlen tárlat, mely egy kutyafajtának, vagy csak úgy, általában véve a négylábúaknak állít emléket. Össze is gyűjtöttük, merre induljon el ezekért a világban, ha rajongója az ebeknek.

American Kennel Club Museum of the Dog

Az American Kennel Club Museum of the Dog jelenleg St. Louis-ban található, ám hamarosan New York-ba költözik, méghozzá a Park Avenue-ra. Ebből arra tippelünk, hogy óriási népszerűségnek örvend. A múzeumban több mint hétszáz műalkotás emlékezik meg az ebekről, többek között festmények, porcelánfigurák és szobrok, melyek közül sokat a klub tulajdonosai adományoztak a múzeumnak.

A hírek szerint New York-ban már egy továbbfejlesztett változatot nyitnak majd meg, ami jobban fókuszál majd az oktatásra és a gyerekekre, így nekik több kutyás programot is kínálnak majd. A cél az, hogy a látogatókkal megismertessék azt a folyamatot, hogyan lett az ember hű társa.

Barryland, Musée et Chiens du Saint-Bernard, Martigny, Svájc

Kitalálja, hogy a svájci hegyek között melyik kutyának nyitottak múzeumot? Bizony, a St. Bernard hágó közelében nyílt tárlat a bernáthegyiket mutatja be. A lavinák áldozatainak felkutatásáról elhíresült ebeket a helyi szerzetesek kezdték el kiképezni a feladatra a 17. század végén, de nem csak a mentőakciók miatt. A kutyák hűsége és rátermettsége ugyanis jól jött a hegyekben egyszerű kísérőként vagy vezetőként is.

A 2006-ban alapított múzeum egy római amfiteátrum mellett kapott helyet, és a legnagyobb attrakciója talán nem is az ismeretterjesztő tárlat, sokkal inkább a földszinten helyet kapott valódi bernáthegyik, akik jól tűrik a simogatást.

Dog Collar Museum, Leeds Castle, Kent, England

Igen, tudjuk: épp elég furcsa, hogy a kutyáknak vannak múzeumai szerte a világban, de, hogy külön a nyakörvnek is legyen egy?! Pedig nem tévedés: az angliai Leeds kastélyban tényleg létezik ilyen. A történet 1977-ben kezdődött, amikor Gertrude Hunt antikkereskedő férje emlékére hatvan nyakörvet ajándékozott a kastélynak. Ez lett a magja a mai gyűjteménynek, mely összesen 130 ritka nyakörvet mutat be a 15. és 19. század közötti időszakból. A legrégibb egy spanyol masztif nyakörve.

A középkorból származó nyakörvekből hegyes szögek álltak ki, melyek célja az volt, hogy megvédjék a kutyákat a farkasok és medvék ellen. A múzeumban az is kiderül, hogy a díszítés csak az 1800-as évektől vált megszokottá, ekkor kezdtek ugyanis az ebek „beszivárogni" az otthonokba, és nem csupán őrző-védő feladatokat ellátni. A gyűjteményben még olyan különlegességek is láthatók, mint egy gazdagon díszített, aranyozott nyakörv a barokk időszakából, illetve vésetekkel díszített ezüstnyakörvek a 19. századból.

Museum of Dog, North Adams, Massatthusetts, USA

Az Egyesült Államok nem csupán egy kutyamúzeummal büszkélkedhet. A fent említetten kívül a Massatthusetts állambeli North Adams városban is akad egy gyűjtemény a kutyákról. Alapítója, David York nagyon szeretheti a kutyákat, mert több mint 180 művészeti alkotást gyűjtött össze róluk, többek között neves szobrászoktól és fotósoktól is – William Wegman saját weimari vizsláiról készült portréit New York-ban, a Modern Művészetek Múzeumában és a Whitney Művészeti Múzeumban is bemutatják. Az általa bemutatott kollekció legalább annyira szól a művészetekről, mint a kutyákról, amit aláhúz az is, hogy sétatávolságra található Massatthusetts Kortárs Művészetek Múzeumától.

Plusz egy tipp, ha négylábúakban akar gyönyörködni Tudta, hogy Budapesten létezik olyan szoborpark, ahol csak őshonos magyar kutyafajtákat mutatnak be? Pedig igen, mégpedig az Állatorvosi Egyetem udvarán. A Pogány Gábor Benő szobrász által bronzból készített alkotások egyben játékra is invitálnak: vajon felismeri mind a kilenc kutyafajtát anélkül, hogy elolvasná a nevüket? Tudta, hogy Budapesten létezik olyan szoborpark, ahol csak őshonos magyar kutyafajtákat mutatnak be? Pedig igen, mégpedig az Állatorvosi Egyetem udvarán. A Pogány Gábor Benő szobrász által bronzból készített alkotások egyben játékra is invitálnak: vajon felismeri mind a kilenc kutyafajtát anélkül, hogy elolvasná a nevüket?

A fémből készült nyakörvek a kutyarajongók körében nagy népszerűségnek örvendenek; itt a múzeumban kettőt állítottak ki, mindkettőt az 1800-as évekből. A múzeumban rendszeresen vannak időszakos tárlatok is kortárs művészektől, melyek témája kizárólag a kutya. A Hét kutyája program pedig arról szól, hogy egy-egy fajta képviselőit meghívják egy afféle „közönségtalálkozóra" – ez a program 1987-ben indult, és már több mint ezer kutyát mutattak be így az érdeklődőknek.

Akita múzeum, Japán

A tárlat a japánok kedvenc négylábújának történetét mutatja be, és az Akita Baráti Társaság megalakulásának ötvenedik évfordulóján hozták létre. Az épület előtt Hacsikó szobra áll, akinek gazdája iránti hűségéről legendák szólnak. A kutya egy professzoré volt az 1920-as években. Minden nap a tokiói Sibuja állomáson várta a gazdáját munka után, még hónapokkal (egyesek szerint évekkel) annak halála után is. Az Akita Inu-Kaikan nevű múzeum Odate-ban található, ahol Hacsikó született, bár aztán Tokióba vitte az útja. Az épület előtt természetesen az ő szobra látható.

Kutyák és társadalmi érzékenység

Ilyen is van: az új-mexikói Santa Fe kutyamúzeumát azzal a céllal hozták létre, hogy felhívja a figyelmet a menhelyen élő kutyák sorsára. Az alapítók szerint ugyanis a művészet nagyon hatékony eszköz arra, hogy üzeneteket közvetítsen a társadalomnak. Mark Barrone művész egymaga indította útjára a gyűjteményt azzal, hogy nem kevesebb mint 5500 menhelyi kutyáról festett portrét – ez az a becsült szám, ahány kutyát naponta elaltatnak a menhelyeken szerte a világban.

A múzeum a tárlaton túl különféle programok keretében oktatja, képzi a nagyközönséget. Aki szeretné, annak a helyi művészek fotó alapján saját kutyájáról is készítenek portrét. Az itt megvásárolt kutyás nyomatok, trikók és más emléktárgyak természetesen egy kutyasegítő alapítványt támogatnak.

Európai kutyamúzeum, Borsmonostor

Az ausztriai Klostermarienberg egészen közel van Magyarországhoz, úgyhogy ha nem akar messzire utazni a kutyás relikviákért, könnyedén összekötheti egy Kőszegre tett kiruccanással. A tárlat képeken és tárgyakon azt a történetet meséli el, ahogyan a kutya vadállatból fokozatosan az ember társa lett, és, hogy milyen speciális feladatokat adott neki az ember. A kutya eredetét és farkassal való rokonságát is kimerítő részletességgel ismerhetik meg a látogatók, többek között csontvázak és anatómiai magyarázatok segítségével. A megszokott művészeti alkotásokon túl azt is megtudhatjuk, milyen zeneműveket ihletett a kutya – a romanticizmustól a popzenéig bezárólag.

A múzem csak május 1. és október 26 között tart nyitva, a délutáni órákban, előzetes bejelentkezéssel, minimum hatfős csoportoknak. Bővebb információkat itt talál.