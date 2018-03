Szavazzon, hogy hívják a fővárosi állatkert gorillabébijét!

A Fővárosi Állatkert nevet keres a december 23-án született gorillakölyöknek, amely miatt januárban átmenetileg le kellett zárniuk az Emberszabás Majmok Házát. Akkor azért döntöttek a majomház bezárása mellett, mert sok látogató az állatkerti gondozók kérése ellenére bekopogott az üvegen, zajongott, vagy belevakuzott az állatok szemébe, amely főleg a gorillamamát idegesítette.

Most már újra lehet látni a gorillákat, bár egyelőre csak a kora délutáni órákban, az állatkert önkénteseinek felügyelete mellett. Az apróság pénteken volt három hónapos, és mivel még mindig nem tudják pontosan megállapítani nemét, ezért most olyan nevek közül lehet választani, amelyek mindkét nemű gorillakölyök elnevezésére alkalmasak. Három névre lehet szavazni: Indigo, Ithemba vagy Ukusinda, a szavazatokat csütörtök délig várják itt. Mi azonban kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is, vajon ugyanarra voksolnak-e önök, mint amit az állatkert weboldalán gyűjtött szavazatok alapján csütörtök délután kihirdetnek. Ha van kedvük, nyomjanak egy voksot a legszimpatikusabbra; ha pedig egészen más nevet javasolnának, írják meg a cikk alatt kommentben!