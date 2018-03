Ilyen, amikor egy bébielefánt emberre támad

Íme egy kis elefántborjú, aki addig nem tágít, míg eleget nem simogatják.

Mint korábban megírtuk, akad Thaiföldnek egy olyan része, amely hagyományosan elefántok tartásával foglalkozik, és aki novemberben jár erre, látványos elefántfelvonulást is láthat kétszáz állattal. Ide, Chiang Mai tartományba látogatott el az a hölgy is, akire szinte rátámadt egy lelkes elefántbébi – írja a Travel and Leisure. Nézzék csak!

A Patara Elefántfarmon élő borjú kapott már néhány simogatást, de ez nem volt elég neki, így nekiesett a hölgynek, aki a sárral nem törődve szívesen megadta neki a vágyott figyelmet.

A szóban forgó elefántfarm egyébként az egyetlen Thaiföldön, mely az állatok fajmegőrzésével és szaporításával foglalkozik, ezenkívül pedig igyekszik a turistákat tanítani is az állatokat illetően: nem csupán azt, hogyan kell bánni velük, hogyan szabad közeledni hozzájuk, hanem arról is, milyen veszélyek leselkednek erre az állatfajra.

A látogatók csomagok közül választhatnak, hogy milyen élményekben szeretnének az állatokkal részesülni: lehet őket etetni, sétáltatni, fürdetni is. Ritka esetben kaphatnak engedélyt arra is, hogy a hátukra felüljenek, ez azonban nem megszokott, és ezt is szigorú szabályozás mellett tehetik csak.