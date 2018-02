Két éve érkeztek Angliából és egy másik magyar állatkertből a ma egyhónapos tamarin kölyök szülei a Nyíregyházi Állatparkba. Jelenleg öt fajtáját tartják a karmosmajmoknak, mindegyikük tenyészprogram keretében érkezett. A természetben ugyanis élőhelyük elvesztése veszélyezteti ezeket az állatokat, de az illegális befogásuk és kereskedelmük is problémát jelent populációikra. Ezért az európai állatkertek a megmentésük érdekében összefogva, koordinált programban szaporítják őket.

A karmosmajom-félékhez tartozó állatok mindössze 20 centiméter nagyságúak és alig fél kilósak. Ám mivel a szülők méreteihez viszonyítva az utód nagy méretű (születéskor kb. 10 dkg), a kölyök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét. Az apró testméretnek egyébként nagy előnye van: a dél-amerikai esőerdőkben a fák legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahova a rájuk fogukat fenő ragadozók már nem tudják követni őket. Kis súlyuk miatt ráadásul a felső ágakon található gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek, ugyanakkor a gyümölcsök mellett szívesen fogyasztanak gerinctelen és kisebb gerinces állatokat is.

A furcsa kinézetű állatok kesztyűt viselő, mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább: testüket hosszú fekete szőrzet borítja, végtagjaik narancs-vöröses színűek, arcuk sötét és szőrtelen, a fülük pedig elálló. A faj tudományos neve (Saguinus midas) is utal a jellegzetes külsejükre: Midas királynak a legenda szerint minden arannyá változott a kezében.