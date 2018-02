Tortával köszöntötték az ötéves elefánthölgyet

Különleges tortával ünnepelték Asha, az ifjú elefánthölgy ötödik születésnapját a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A budapesti születésű ünnepelt anyukájával, Angele-lel és tavaly novemberben született kisöccsével, Arunnal együtt örülhetett a születésnapi tortának, sőt, egy kis kóstolót még az apaállat, Assam is kapott.

Felköszöntötték Ashát, az ötéves elefántot, aki 2013. február 14-én született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az ifjú elefánthölgy születésnapja alkalmából egy különleges, kifejezetten az elefántok ízlése szerint elkészített tortát kapott. A torta „tésztáját" zabból, korpából és lisztből készített „tortalapok" alkották, amelyeket a galgahévízi Telek Pékség dolgozói alkottak. A lapok közötti krém réti széna szeletekből állt, magára a tortára pedig különféle zöldségeket és gyümölcsöket, többek között banánt és ananászt is tettek díszítés gyanánt. A tortán elhelyezett 5-ös szám kenyértésztából készült, ugyancsak a galgahévízi pékek remekeként.

Asha természetesen nem egymaga kebelezte be az egész tortát, hanem jutott belőle a vele egy térben élő anyaállatnak, a 16 éves Angele-nek, valamint az ünnepelt tavaly novemberben született kisöccsének, Arunnak is. Sőt, még az apuka, a szomszéd kifutóban lakó, 17 éves Assam is kapott kóstolót a születésnapi csemegéből.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben több mint százhúsz esztendeje tartanak megszakítás nélkül elefántokat. A kert története során több kiselefánt is született, de 1961 és 2013 között több mint fél évszázadon át szünetelt a gyermekáldás a budapesti ormányosoknál. A 2009-ben érkezett Assam, valamint a 2010-ben Budapestre került Angele nászából azonban már két utód is napvilágot látott. Asha, a mostani születésnap ünnepeltje ötéves korával már nem számít borjúnak, de még növésben van, és az ivarérettséget is csak évek múlva fogja elérni. A család legkisebb tagja, az alig több mint három hónapos Arun még elsősorban anyatejen él, de már a szilárd táplálék iránt is érdeklődik. Így nővére születésnapi tortáját is elmélyülten tanulmányozta, ormányával szagolta és tapogatta, sőt, egy-két falatot mintha még a szájába is betett volna.

Asha születésnapja, illetve Bálint napja, azaz Valentin-nap alkalmából a Fővárosi Állat- és Növénykert dupla kedvezménnyel várja látogatóit, február 14-től egészen 18-ig, azaz szerdától vasárnapig. A 14 éven aluli gyermekek ezen az öt napon jelképes, 100 forintos áron megváltható belépőjeggyel látogathatják az intézményt. A felnőttek, diákok és nyugdíjasok számára pedig páros kedvezményt kínálnak, azaz ebben az időszakban ketten egy jegy áráért léphetnek be a kertbe, ha összetartozásukat egymás megölelésével igazolják a főbejáratnál. A páros kedvezmény így nemcsak szerelmespárokra, hanem testvérekre, barátokra-barátnőkre, sógorokra és komákra és mindenki másra is vonatkozik, akik ketten olyan viszonyban vannak, hogy megöleljék egymást.