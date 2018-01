Ausztrál vadkutya kölyök született Nyíregyházán

Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban tartanak dingót, és most egy újabb példánnyal gazdagodtak. A már kifutójában látható kölyök most 7 hetes, hhétfőn esett át első komplexebb állatorvosi vizsgálatán. A három éve cseh állatkertből érkezett anya állat, 63 napnyi vemhesség után hozta világra egy kotorékban kicsinyét. A szuka kölyök az első hónapot az anya által vájt búvóhelyen töltötte, de most már előmerészkedik rejtekéből, és előszeretettel mászkál szülei után a kifutóban. Az apróság már nemcsak anyatejjel, de az anyja által visszaöklendezett táplálékot is fogyasztja - írja közleményében az állatkert.

A dingó származására többféle elképzelés létezik, jelenleg a farkas leszármazottjaként, egy alfajnak tekintik, de a legújabb kutatások szerint önálló fajról is lehet szó. Bár eredete homályos, annyi bizonyos, hogy Ausztráliában közel 4000 éve él, változatlan formában. Ausztrália csúcsragadozóját feltehetően ázsiai hajósok juttatták el a kontinensre, és nagyra becsült társa volt az Ausztrál őslakosoknak. Együtt éltek, ettek és vadásztak. A dingókat ágymelegítőnek, hulladékeltakarítónak, vadásztársnak és testőrnek használták. Az őslakosok egy-egy kölyköt vettek ki a vad almokból, de amint a négylábú társak ivarérettekké váltak, kezelhetetlenségük miatt visszaengedték őket a vadonba.

A természetben populációik folyamatosan növekednek, mivel rendkívül ügyes vadászok, s mindent elfogyasztanak ami él és mozog, a kisebb hüllőkön át az erszényes állatokig sok minden szerepel a táplálék állataik között. Mióta azonban Ausztráliában birkákat tenyésztenek, az lett a fő táplálékuk - ez viszont óriási károkat okoz a helyi gazdáknak. A távoltartásukra épült a világ leghosszabb 5600 kilométeres kerítése is, melynek célja, hogy távol tartsa őket a haszonállatoktól.