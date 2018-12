Luke Skywalker kardjára is licitálhatnak a rajongók Los Angeles-ben

A Csillagok háborúja története, szereplői, díszletei és persze fegyverei az első három rész kultfilmmé válása óta hatalmas rajongói táborral rendelkeznek. Nem csoda hát, hogy a jövő heti árverésen licitre bocsájtott Skywalker fénykardot (egyesek szerint lézerkardot) már előzetesen is 200 ezer dollárra (57 millió forintra) becsüli az aukciót szervező Profiles in History árverési ház - írta az euronews.com.

A fénykardot a Skywalkert alakító Mark Hamill forgatta a Csillagok háborúja első három, illetve 4-5-6. részében, ha időrendi sorban veszzük az epizódokat. A fegyvert az 1977-ben bemutatott Új remény díszlettervezője, az Oscar-díjas Roger Christian tervezte. A kardhoz járó hitelesítő levélben Christian elbeszéli, hogyan készítette a fegyvert, és arról is beszámol, hogy gyakorlatilag mindent felhasznált hozzá, ami keze ügyébe került. A filmhez egyébként összesen öt kardot csináltak, ezek egyike szerepel az árverésen.

Az aukció legizgalmasabb darabjai között szerepel egy fekete TIE-vadászpilóta sisak is, amelyért akár 300 ezer dollárig (85 millió forintig) is elmehet majd a licitálás a szakértők szerint. A Los Angeles-ben megrendezett árverésen további 25 relikviát is eladásra kínálnak az űreposz kellékei közül.