A rusztikus buborék sátraktól kezdve, amiket csillagnézésre terveztek, egészen az elképesztően extravagáns glamping sátrakig, a mai világutazóknak már rengeteg lehetőség áll a rendelkezésükre, ha arról van szó, hogy sátrat válasszanak egy nagyobb szabad ég alatti kiránduláshoz. Az ágazat legújabb tagja sem különbözik; egy olyan dinamikus sátorról van szó, ami használható a szárazföldön, vízen és a levegőben is.

A londoni bázisú sportszereket és kiránduláshoz szükséges felszereléseket gyártó Tentsile cég alkotta meg a sátrak új generációját. Bár nem egy fiatal cégről van szó, hiszen már több éve készítik ötletes és strapabíró, a legtöbb estben fák törzseihez rögzíthető sátraikat, mégis most jött el az idő, hogy piacra dobjanak egy teljesen egyedülálló fejlesztést - írja a Lonely Planet.

A The Universe névre hallgató "három elem sátor" a munkacíméhez híven használható a földön, a levegőben és a vízen is. A földön sima sátorként és amolyan piknik takaróként is felállítható. A levegőben - a cég többi sátrához hasonlóan - fatörzsekhez, három ponton rögzítve alkalmazzák. A vízen, pedig egy SUP deszkához hasonlóan műküdik, vagyis egy stabil tutajt alakíthatunk ki belőle, árnyékoló tetővel és rögzítésekkel. A The Universe fekvőfelületén három ember kényelmesen elfér és még a csomagoknak is van biztonságos rakodótér a sátor alsórészében és belül is.

Bármerre is megyünk, egy ilyen sátorral minden elemet legyőzhetünk; na jó hármat biztosan. De a megjelenésére 2019 elejéig még várni kell, a Magyarországra is szállító cég, akkor dobja majd piacra az univerzális sátrat. Addig maradnak a kedves, színes repülő csészealjakra hasonlító sátraik, amiket három vagy négy ponton lehet a fák törzseihez erősíteni, bármilyen területen. Legyen ott hegy, folyó, tó és vízesés, vagy éppen egy szakadék.

Bemászni a sátrak oldalán vagy a középen lévő csapóajtón lehet, külön kapható létrával, vagy ha megfelelő a magasság, akkor fel is lehet ugrani a "teraszára".