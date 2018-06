Budapesten álmodták meg a jövő hotelszobáját

Az AccorHotels másodszorra rendezte meg régiós szállodaipari Hackathon versenyét, amelyen 17 csapat vett részt a világ tíz országából. A hotelokosító versenyre nevező csapatoknak mindössze öt percük volt arra, hogy a zsűrit meggyőzzék digitális megoldásaikról. A június második hétvégéjén lezajlott versenyen mi is ott voltunk, de a jövő szállodaszobájáról szóló legjobb elképzeléseket hamarosan részletesen is bemutatjuk itt a Travelón.

A Novotel City szálloda rendezvénytermében a versenyzőknek összesen 48 órája volt arra, hogy kidolgozzanak egy új, elsősorban digitális megközelítést arra, hogyan növelhető a vendégélmény a jövő szállodaszobáiban. A versenyzők közül sokan érkeztek a közép-kelet-európai régióból, így magyar, szerb, bolgár, szlovák, osztrák és orosz résztvevője is volt az eseménynek, de új-zélandi, mexikói és dél-amerikai is volt a csapattagok között. A csapatok a verseny végén rövid, ötperces prezentációkban mutatták be a kétnapos munkájuk eredményét az iparági szakemberekből álló, öttagú zsűrinek.

A csapatok megoldásai különböző megközelítéseket alkalmaztak: voltak, akik a környezettudatos szállodaélményt helyezték fókuszba, másoknál a szobák maximális testre szabásán volt a hangsúlyt, míg sokan a magányos üzleti utazók számára dolgoztak ki megoldásokat.

Az Infinity Imagine csapata például egy hangvezérlésű virtuális asszisztens ötletét dolgozta ki, amely megkönnyíti a vendég kommunikációját a hotel személyzetével. Ötletük nemcsak egy különdíjat ért, de elnyerték a lehetőséget arra, hogy egy hónapig együtt dolgozhassanak az orosz innovációs központ, a NUMA Moscow szakembereivel.

A versenyen a három legjobban szereplő csapatot három kategóriában ismerték el: kommunikáció, kényelem és meglepetés faktor, azaz mennyire okoz egyedülálló, felejthetetlen élményt az adott megközelítés. A kommunikáció kategóriájában a proaktív rendezvényszervezésre (Oilstone csapata), kényelem kategóriában a személyre szabott alvásra (LWST Technologies), míg a meglepetés faktor kategóriájában egy hangvezérlésű okos szoba kialakítására (Raketa) hoztak ötleteket. Ez a három csapat mehet még idén Párizsba, az AccorHotels Innovációs Központjába, ahol elképzeléseiket a cégcsoport globális fejlesztőinek mutathatják be, és az ő mentori segítségükkel dolgozhatnak tovább ötleteik megvalósításán.

Gamerek hotelszobáitól a gyógyfürdős alkalmazásig

Az Orbis Hotel Group egyébként három éve vette át az AccorHotels valamennyi márkájának üzemeltetését Közép- és Kelet-Európában, így ma a régió legnagyobb szállodavállalatának számít. Nemcsak a nemrég megnyílt WineStone étteremmel felszerelt budapesti Mercure City Center, de a Sofitel, MGallery, Novotel és ibis márkanevek alatt futó hotelek is a szállodacsoporthoz tartoznak. Két éve például ők vezettek be a magyar piacra egy kifejezetten fiatalos tematikára épített hotelmárkát, amelyből egyből kettőt meg is nyitottak Budapesten. Az egyik a régi számítógépes játékok rajongóit, a másik a bringásokat célozza meg tematikus kialakítású szobáival. Ezekről itt írtunk bővebben.

De az AccorHotelsnek jutott eszébe az az ötlet is, hogy egy olyan gyógyfürdős alkalmazást fejlesszen, amellyel egyrészt a hozzá tartozó hotelek bizonyos szolgáltatásait (mint például a gyógyfürdő, masszázs, uszoda, jógaórák, co-working, elvihető reggeli) a szállóvendégek mellett a környéken élők számára is elérhetővé tették. Másrészt ezzel az appal a szállodái közelében lakók az összes helyi vállalkozás szolgáltatásaira és elérhetőségeire is rákereshetnek a virágüzlettől kezdve a péken és ruhatisztítón át egészen a csomagküldésig.