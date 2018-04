Ezzel az alkalmazással nem lesz uncsi a repülőút

Két ausztrál pilóta találta ki azt a mobilalkalmazást, mellyel remekül informálódhatnak és szórakozhatnak azok az utasok, akiket érdekelnek az útjukkal kapcsolatos információk.

Amikor a levegőben kibámul a gép ablakán, biztosan sokszor eszébe jut, milyen jó lenne tudni, valójában mi is van alattunk – főként, ha megpillant valamilyen érdekes pontot a tájban. Persze, sok gépen az utasmonitoron is látszik, hogy éppen mely város közelében repülünk, de ennél többet nem árul el, ellentétben az Inflighto alkalmazással – írja a Lonely Planet News.

A gépen található wifire optimalizált app a rendkívül precíz ADSB technológiát hívja segítségül a helymeghatározáshoz és képalkotáshoz. Az alkalmazás prémium változata élőben mutatja az időjárási adatokat, leírást ad a környező felhőkről, és jelzi, ha turbulencia várható. És ez még mind semmi: ha az eseménytelennek tűnő óceán fölött repülne, az alkalmazás a mélyben aprócska pontokként látható hajók nevét és státuszát is elárulja.

Ha ráadásul a felhasználó maga is a pilótaság felé kacsingat, valós idejű repülési adatokat kaphat: többek között a pontos repülési magasságot, földhöz viszonyított sebességet és földrajzi koordinátákat is leolvashatja a kijelzőről. A két ötletgazda kapitány tapasztalata ugyanis az, hogy ha utas néz be hozzájuk a pilótafülkébe, mind ezzel kezdi: Hol repülünk most? Mi fölött repülünk éppen?

Az alkalmazásban egy nyitott chatszoba is van beépítve, kifejezetten az adott járatra, ezen keresztül csetelhetnek a többi, gépen tartózkodó felhasználóval, vagy akár a pilótákkal is. Az Inflighto alapverziója ingyen letölthető a iOS és Android rendszerű kütyükre is, a prémium változatért fizetni kell.