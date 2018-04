Mindent elárvereznek a Heathrow 1-es termináljáról

Szereti a repülőterek hangulatát, hát még a régi légikikötőkét? Itt a lehetőség, hogy szert tegyen néhány emlékezetes tárgyra a londoni Heathrow lerombolásra ítélt 1-es termináljáról.

Az 1969-ben nagy csinnadrattával megnyitott, csúcsmodern terminál felett igencsak eljárt az idő – írja a New York Times. Mivel az épület hamarosan átadja helyét a megújuló és bővülő 2-es terminálnak, szó szerint mindent elárvereznek, ami az épületben van. Első körben a kisebb tárgyak keresik gazdájukat, mint a "Nothing to declare" táblák vagy a nem különösebben kényelmes reptéri váró székei, de akad köztük Sega játékautomata és dekorációs célokat szolgált falikép is.

A megnyitásakor a brit innováció gyöngyszemeként aposztrofált épület a repülés legromantikusabb éveiben napi kilencmillió utazót fogadott. 2015-ben zárták be, azóta sorsára vár.

Az árverésen online lehet licitálni, már cikkünk írásának pillanatában is. A következő körben árverezik majd el a nagyobb tárgyakat, például a poggyásztovábbító szalagokat és a légitársaságok pultjait, ezeket azonban csak előzetesen "átvilágított" vásárlók vihetik el.