Áprilistól már az új uralkodót ábrázoló thai bankjegyekkel is lehet fizetni

A Bank of Thailand csütörtökön mutatta be azt az új bankjegysorozatot, amelyen már az új uralkodó, Őfelsége Maha Vajiralongkorn, vagyis Ráma X. király látható - írja blogjában Bangkok Charlie.

Az új bankjegyek első példányai április 6-án, a Chakri dinasztia alapításának 236. évfordulóján kerülnek forgalomba. Először a 20-as, 50-es és 100-as bankjegyek jelennek meg, az új 500-as és 1000 bahtos bankjegyeket pedig július 28-án, tizedik Ráma király születésnapján. Az új bankjegysorozaton az uralkodó a légierőparancsoki egyenruhájában látható, a bankjegyek hátoldalán pedig a Chakri dinasztia 10 királyának portréját ábrázolták. A legnagyobb címleten, vagyis az 1000 bahtos bankjegyen Vajiralongkorn király és édesapja, Ráma IX. szerepel.

Az új bankjegyek mellett minden eddig forgalomban lévő régi bankjegy is érvényes fizetőeszköz marad Thaiföldön. A Bank Of Thailand egy különleges digitális albumot is készített, amelyen Rama IX. 70 éves uralkodása alatt kibocsájtott összes bankjegy látható. Rendszeresen készültek ugyanis a különböző évfordulókra alkalmi bankjegyek, amelyek általában ma már a gyűjtők féltett kincsei közé tartoznak. A PDF albumot ide kattintva lehet megnézni.