Európában elsőként nálunk nyílt okostelefonnal vezérelt szálloda

Két év informatikai fejlesztés és építkezés után, ma Budapesten megnyílt Európa első négycsillagos színvonalú és a vendég okostelefonja által vezérelt okoshotelje, amely a legújabb utazási

trendek és a jövő elvárásai alapján a holnap utazói számára kínál egyedülálló szállodaélményt.

A TMRW Hotels applikációval vezérelt négycsillagos színvonalú KViHotel negyven szobája a 21. század leginnovatívabb megoldásaival készült, a TMRW Hotels okostelefonos applikáció segítségével a foglalástól a kicsekkolásig szó szerint a vendégek kezébe adja az irányítást. A szoftveres megoldás más, akár új, akár már működő szállodákban is alkalmazható.

A VII. kerület Nyár utca 32. szám alatt található KViHotel (Key Vision a Vision for the Future-ből származtatva) a TMRW Hotels applikáció segítségével majdnem teljesen személyzet nélkül működik, szinte minden funkciót a vendég irányít a saját okostelefonja segítségével. Ez a kontinensen egyedülálló megoldást jelent a szabadidős és üzleti utazók számára egyaránt. Az alkalmazás megvalósulási modellje szabadalmi eljárás alatt van.

A TMRW Hotels úttörő, Androidra és iOS-re letölthető mobilapplikációjának köszönhetően ugyanis a szállóvendégek voltaképpen minden szolgáltatást egyetlen gombnyomással vehetnek igénybe: az alkalmazás segítségével foglalhatnak szobát, majd sorban állás nélkül, akár már érkezés előtt 48 órával bejelentkezhetnek, kiválasztva az emeletet és a szobát.

A telefon a Bluetooth kapcsolat révén egyben a szobakulcs is, késő éjszakai érkezés esetén pedig a vendég telefonja nyitja a szálloda főbejáratát is. A szállóvendég a TMRW alkalmazással vezérelheti többek között a hűtést-fűtést, akár 10 ezer kilométerrel távolabbról is beállíthatja előre a szoba kívánt hőfokát az érkezése időpontjára. A TMRW Hotels applikációból kérhető extra takarítás, vagy akár

virtuálisan is kitehető a „ne zavarjanak“ tábla. A vendég az applikáción keresztül fizethet, rendelhet taxit, miközben a fizetési folyamatait is nyomon követi. Ezeken kívül a kijelentkezés is a saját

mobilról történik, nem szükséges hozzá sorban állni és a számla rendezése is az applikáció segítségével intézhető. A bankkártyával történő fizetés (hamarosan PayPal-en keresztül is) egyaránt

biztonságos és kényelmes, természetesen a számla a megadott e-mail címre online érkezik.

A vendégek mindehhez a szálloda egész területén szélessávú, ingyenes wifit vehetnek igénybe, az alkalmazás használatát pedig szöveges segítség és videó is támogatja. A TMRW Hotels appon keresztül a TMRW virtuális ügyfélszolgálata is non-stop rendelkezésre áll, bárhol is legyen a vendég, a szálloda diszpécser szolgálata bármilyen platformon elérhető (Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage stb.), de a vendég akár telefonon is útbaigazítást, tanácsot kérhet.

Ahol a helyi szabályok megkövetelik (opcionálisan a szálloda beállíthatja) a becsekkoláskor az alkalmazás a vendég személyes adatait, az útlevél, vagy egyéb személyi azonosító okmány szkennelt változatát, illetve a vendég e-aláírását bekéri és tárolja – természetesen a szigorú adatvédelmi szabályok betartása mellett.

A housekeeping munkáját is jelentősen leegyszerűsíti és optimalizálja a TMRW alkalmazás: a szobalányok munkarendjét egy előre megírt algoritmus szerint, az okostelefonjukra telepített TMRW HK alkalmazás szervezi, és a rendszer osztja ki számukra a teendőiket. Így a

feladatokat leosztó okostelefon egyúttal munkaeszközzé is vált.

Prioritást kap az a szoba, ahová aznap új vendég érkezik: a távozó vendég kijelentkezésekor a TMRW HK ennek a szobának a takarítását helyezi a takarítási lista elejére, és amint elkészül a szoba

takarítása, a TMRW Hotels alkalmazás push-üzenetben értesíti is a szobát elfoglalni készülő és már bejelentkezett szállóvendéget, hogy szobája immár beköltözhető.

A szobalányok feladatlistáját a prioritások figyelembe vételével a TMRW HK applikáció készíti el és a változásokról folyamatosan értesíti a személyzetet.

A teraszról jól látható a szálloda udvari homlokzatát díszítő falfestmény, mely ismét digitális trükköt rejt: A Lara Ar applikáció megnyitása után az okostelefon kameráját ráirányítva életre kel a falkép, és a megjelenő videó segítségével elmagyarázza a TMRW Hotels applikáció használatát.

A vendégek térítésmentesen fogyaszthatnak ízesített ásványvizeket és snackeket a szobai minibárból, a junior suite pedig ingyenesen használható kávégépet is kínál. Minden szoba okos TV-vel felszerelt,

amelyeken saját preferenciáink szerint hallgathatjuk kedvenc zenéinket, vagy nézhetjük videóinkat, filmeket, sorozatokat a hagyományos TV kínálat mellett.