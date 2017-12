Megújult a Travelo, utazzanak velünk még több pixelben!

Reszponzív dizájn, szellősebb felület, áradó pixeltenger és több nyereményjáték – izgalmasabb köntösbe öltöztettük oldalunkat, hogy mostantól még könnyebben találjanak tervezett úti céljaikra.

Címlapunkon a jövőben is megtalálnak mindent, ami az utazásról elsőre eszébe jut olvasóinknak. De mostantól mindezt szélesen nyújtózkodó képeken mutatjuk meg. Új, reszponzív dizájnunkban így nemcsak gyorsabban és kényelmesebben böngészhetnek, de egyszerűebben is. Nagyobb fotókkal felszerelt cikkeinket már pont úgy olvashatják mobilon a buszon ülve vagy a fotelben tabletet forgatva, mint az irodában a monitor képernyője előtt.

Magazinunk továbbra is az utazókhoz és az ábrándozókhoz szól, ezért ha csak annyi idejük van az ebédszünetben, hogy néhány fotón végigfuttassák szemüket, akkor görgessenek le a nagyképes galériánkhoz. Itt megtalálnak minden izgalmas látnivalót, ami tengerszint alatt és felett felfedezhető. Ide sorakoztatjuk fel a világ legszebb tengerpartjait, a legelképesztőbb víz alatti szálláshelyeket és a fák fölé épített, legjobb panorámás tanösvényeket.

Nyerjenek wellnesshétvégét karácsonyra! A jövőben még több nyereményjátékkal készülünk. Kövessenek minket továbbra is

- és

. Ha így tesznek, hasznos utazós ajándékok mellett most egy klassz, páros wellness hétvégét is nyerhetnek karácsonyra. A játék december 8-21- ig tart, a részletekért kattintsanak ide. Aztán december 22-én sorsolunk, hogy legyen idejük masnit kötni rá, és becsúsztatni a fa alá.

Persze nem vagyunk még kész, tovább dolgozunk a megújuláson. Az olyan olvasóbarát szolgáltatásainkat is csinosítani szeretnénk, mint a külföldi utazási ajánlatokat tartalmazó és a rendezvényekkel foglalkozó oldalunk. Utóbbi rovatunkba a legfrissebb programajánlók és a családi, baráti összejöveteleket segítő cikkek mellé hamarosan a kapcsolódó éttermeket, szórakozó- és szolgáltató helyeket is becsatornázzuk. Így egy helyen találnak majd meg mindent, amire szükségük lehet egy pár fős buli, egy esküvő vagy a céges karácsonyi parti megszervezéséhez. De addig is, lapozgassanak az oldalon kedvükre, kattintsák végig galériáinkat, szeressék önök is az új Travelót!