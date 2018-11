A 92 éves Sir David Attenborough ismét természetfilmmel jelentkezik

Az elmúlt évtizedek alatt, Sir David Attenborough személyének és hangjának köszönhetően a természet- és ismeretterjesztő filmek szerelmesei olyan csodálatos természeti képződményekkel, ember kéz alkotta csodákkal és érdekes állatokkal ismerkedhettek meg, amilyenekkel máshogy nem tudtak volna.

Ezért lehet örömteli hír, hogy az angol természettudós, dokumentumfilmes, és az ismeretterjesztő televízióműsorok egyik úttörője a Netflix új, nyolc részes sorozatának a narrátora lesz. Az Our Planet sorozat látványos felfedezésre invitálja a nézőket, amelynek során megismerhetik a természet szépségét és a világ törékenységét. Attenborough ezzel a közös munkával szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy még mindig nincs késő rendbe hozni az emberek által előidézett problémákat - írta a The Guardian.

Bár most már el sem lehetne képzelni a sorozatot Attenborough hangja nélkül, az Our Planet eredetileg nem vele készült volna. Az első ötleteléseknél 2015-ben még nem bukkant fel a természettudós neve. Csak ahogy a forgatás haladt előre - a 600 fős stáb négy éven keresztül forgatott, 50 országban a világ minden táján - Attenborough elkészítette minden idők egyik legnézettebb műsorát a Blue Planet II-t. Ezután gondolták azt a készítők, hogy nem árthat, ha megpróbálják felkérni őt narrátornak.

A Netflix a Természetvédelmi Világalappal (WWF) közösen készítette el a műsort, főként azért, mert a szervezet segítségével könnyebben szereztek forgatási engedélyeket, és sok jó tanácsot is kaptak. A sorozatot áprilisban mutatják majd be, de az előzetese már most lehengerelte a rajongókat.